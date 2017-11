Salvador Navarro: «El Consell sigue sin gobernar para todos los ciudadanos y me preocupa que vamos a entrar en época preelectoral» Salvador Navarro, presidente de la CEV. / J. Signes El presidente de la CEV: El empresario afirma que «un gobierno con problemas para llegar a fin de mes tiene que basarse más en la colaboración público-privada» INÉS HERRERO Valencia Viernes, 10 noviembre 2017, 20:47

El dirigente patronal Salvador Navarro (Valencia, 1963) manifestó a LAS PROVINCIAS, en noviembre de 2015, que el recién estrenado Consell tenía que «empezar a gobernar para todos, no sólo para sus votantes o con la visión del voto próximo». Dos años después, con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) convertida en autonómica tras la quiebra de Cierval, el también vicepresidente del Puerto sigue opinando lo mismo sobre la actuación del Gobierno valenciano y defiende la decisión unánime de su junta directiva de sumarse a la manifestación por una financiación justa del 18 de noviembre.

-¿A qué se debe el cambio de criterio sobre la manifestación?

-La convoca la sociedad civil, los sindicatos, a partir de un manifiesto que firmamos conjuntamente y al que se sumaron los cinco grupos de Les Corts. Nuestra idea era ir con la mayor unidad posible, de momento no ha podido ser, pero en la última junta directiva los sectores y territorios expresaron su voluntad clara de sumarse. También influyó que el 12 de septiembre enviamos distintas cartas a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro de Hacienda y seguimos sin respuesta. Con el tema de Cataluña, volvemos a ser invisibles en Madrid, y los empresarios creemos que es el momento de una manifestación de la sociedad civil por la infrafinanciación.

-¿No teme que se politice, teniendo en cuenta que Ximo Puig y Mónica Oltra fueron los primeros en pedir una iniciativa como esta?

-La política está ahí. Lamento que, a estas alturas, el mensaje sea que si vamos somos de izquierdas y si no, de derechas. Siempre hemos sido críticos con los políticos de uno y otro signo y, sin querer entrar en los juegos políticos, si vamos es porque creemos que es un problema de interés general. Somos doce puntos más pobres que la media española, aportadores natos al sistema de financiación. La sociedad civil ha estado adormecida y la CEV da un paso meditado. Hace lo que debía hacer.

Manifestación por la financiación

-¿Se sienten cómodos detrás de una pancarta, al lado de sindicatos y de entidades como Acció Cultural, que lanzó su propia campaña?

-La naturaleza del empresario no es esa pero es lo que toca en estos momentos y vamos a intentar ser asépticos. No es una manifestación con distintas banderas, las nuestras son la de España y la de la Comunitat. Nos sentiríamos mucho más cómodos si estuviera toda la sociedad civil, y todos los grupos políticos, pero yo no voy a hacer un filtro diciendo éste sí y éste no. Quien quiera venir será bienvenido e intentaremos que todo el mundo lleve la misma pancarta con el mensaje de que, de una vez, se dé una solución a la Comunitat, gobierne quien gobierne.

-¿Cómo ha sentado su decisión en el PP, ha empeorado su relación?

-Es lógico que el PP no esté cómodo con nuestra decisión pero nos movemos en base a decisiones estratégicas, más a largo plazo, y no es la primera vez que estaremos detrás de una pancarta, ya reclamamos ‘agua para todos’. Esto no es ‘te ajunto porque estás más en mi línea’, cuando hay que decir cosas que no gustan a un partido, las decimos.

-¿Le consta que haya molestado en Madrid, al Gobierno o la CEOE?

-No. La CEOE no entra en temas de financiación autonómica, deja que cada comunidad tome sus decisiones y aunque dijera algo, aquí somos plenamente decisorios. Y por parte del Gobierno, tampoco, ni para bien ni para mal. Supongo que unos se habrán alegrado más que otros pero se lo han quedado para ellos.

«Es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque si no, otros lo harán» CATALUÑA

-¿Cree que el conflicto catalán pueda pasar factura a la recuperación, como plantea el sector turístico?

-Al turismo le está afectando pero no creo que, en términos de país, vaya a hacerlo. Esperamos que el turismo siga mejorando, aunque si la situación se alarga podría haber una cierta ralentización. Lo que sí creo es que tras la fase de traslados de domicilios sociales, habrá una segunda fase de centros de producción porque las empresas necesitamos una estabilidad y seguridad jurídica que en Cataluña no se está dando, y en eso la Comunitat está muy bien posicionada, por proximidad y por la importancia del Puerto.

-¿Es una oportunidad para la economía valenciana?

-Sí, es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque si no, otros lo harán, y para eso pediría a todos los grupos políticos mensajes de tranquilidad y estabilidad. Además, necesitamos infraestructuras más grandes para dar soluciones a quien venga, sea catalán o asiático. Por ejemplo, hay que trabajar seriamente en una segunda fase de Parc Sagunt, que está prácticamente lleno gracias a su presidenta, María José Mira, y a la capacidad del Consell y del Gobierno central de interactuar.

-¿Tendrá un impacto económico real albergar el domicilio de empresas como Caixabank o el Sabadell o será, sobre todo, simbólico?

-El domicilio social no tiene beneficios impositivos destacados, puede cambiar las balanzas fiscales pero es pronto para valorarlo. En cualquier caso, es importante tener la tercera, cuarta y quinta entidad financiera más importantes, vienen aquí por algo y hay que ponerlo en valor. Sin olvidar, ojo, que la cercanía está muy bien pero lo que queremos los empresarios es que financien proyectos serios y solventes.

-¿Qué balance realiza de la primera mitad de la legislatura?

-La economía está funcionando gracias a los empresarios y los trabajadores, aunque quedan cosas que trabajar de la mano de un Consell que ha tenido claros y oscuros. Entre los oscuros, no nos gusta cómo está funcionando la colaboración público-privada. Cuando uno está en el gobierno lo que tiene que hacer es gestionar: menos ideología y más gestión. Un gobierno que tiene problemas para llegar a fin de mes tiene que basarse más en la colaboración público-privada. Con control, seguimiento, evaluación y transparencia, ¿por qué no? Lo demás, es ideológico. Tampoco entendemos el tema de Puerto Mediterráneo, que pongan trabas a un proyecto serio, no un pelotazo, de una u otra conselleria y uno u otro partido, directa o indirectamente. Ni el empecinamiento en el retorno de envases (SDDR), que rompe la unidad de mercado.

-¿Y cuáles serían esos ‘claros’?

-Entre los claros, destaca la mejora del déficit reputacional, que ha sido cosa de Presidencia y de ahí que grandes multinacionales hayan trasladado su domicilio social a la Comunitat, y también de la transparencia. La administración aún debería hacer mucho más ejercicio no sólo de apretarse el cinturón en tema funcionarial, sino de digitalización, menos burocracia y mayor agilidad.

-Hace dos años, en nuestra última entrevista, dijo que el Consell tenía que empezar a gobernar para todos, no sólo para sus votantes, ¿opina que ya lo está haciendo?

-No, está aún en si incorpora los hospitales con gestión privada a lo público y ahí la parte del personal es compleja. Así que sigue sin hacerlo y me preocupa que vamos a entrar en época preelectoral, que haya nervios entre socios de gobierno y parálisis. Me da la sensación de que queda poco tiempo para la gestión y mucho para la campaña preelectoral, y es muy pronto, por tanto pediría que se centrasen en la gestión.

-Ha mencionado antes el plan de envases, ¿cree que aún podría ser una realidad esta legislatura?

-No, creo no se va a implantar y también lo dijo el portavoz del PSPV, Manolo Mata. Lo primero que quiero saber es por qué los valencianos somos de los menos higiénicos, y en base a ese análisis, hacer propuestas de mejora con el sistema actual.

«Queremos que haya acuerdo, no puede ser que dentro de la conselleria o de los partidos se vaya a contracorriente» Horarios comerciales

-¿Por qué no avanza la refundación de Feria Valencia, el problema es el modelo de gestión?

-Son procesos administrativos complicados, ahora se quería incorporar a la solución a IFA y falta ver cómo va a afectar la anulación del ERE. Todo va muy lento y mientras tanto, el mercado se mueve. Es una pena que de nuevo los tiempos administrativos estén haciendo que, con una gestión adecuada y la economía empezando a funcionar, estemos paralizados por unas cosas o por otras.

-¿Ve operativo que sea mayoritariamente pública, a la hora de atraer operadores o eventos como el Mobile World Congress de Barcelona?

-Lo público tiene problemas de burocracia interna pero hasta que no nos expliquen exactamente el modelo, no podemos posicionarnos. Aún así, eso no debe impedir que la Feria, ante temas como el Mobile, vaya moviendo sus hilos, como hicieron la vicepresidenta y la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, entre otras cosas porque si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará.

-¿Considera factible alcanzar un acuerdo en horarios comerciales?

-El conseller Climent lleva tiempo trabajando claramente por los acuerdos comerciales y en la CEV queremos que haya acuerdo porque representamos a pequeños, medianos y grandes, lo que no puede ser es que dentro de la conselleria o de los partidos se vaya a contracorriente. La opinión de Compromís Ayuntamiento no es la misma que la de Compromís Conselleria y si hay un acuerdo, tiene que ser de comunidad.

«Cuando un proyecto no es serio ni solvente y no tiene futuro, hay que finiquitarlo» Cierval

-Nueve meses después de la quiebra de Cierval, ¿qué balance realiza del cierre de la patronal?

-No podemos decir una cosa para nuestras empresas y lo contrario para nuestras organizaciones. Cuando un proyecto no es serio, ni solvente y no tiene futuro, hay que finiquitarlo, y ese no lo era porque dos de sus tres socios no estaban por la labor de pagar lo que les tocaba ni de apoyar el proyecto común, ni fueron todo lo éticos que deberían porque al día siguiente de hacernos la foto y aprobar el 95% de la quita a Coepa, dijeron adiós muy buenas.

-¿A estas alturas, con la nueva patronal anunciada desde Alicante y las dificultades de la CEC, ¿aún ve posible un entendimiento?

-Con los empresarios de Alicante y Castellón, sí, con Coepa y CEC, no. Cuando voy, cada vez más gente me dice que el proyecto de la CEV es el adecuado: pensar en la Comunitat.

-¿Sigue decidido a alcanzar la independencia económica real?

-Sí. En 2016 ya tuvimos un 56% de ingresos privados y este año acabaremos con un 60%. De los 2,5 millones asignados a Cierval por la participación institucional, la CEV tendrá un máximo de 800.000 euros para mantener su línea estratégica de independencia económica, junto a la de vertebrar y actuar, por primera vez, con visión de comunidad.