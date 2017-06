El 'sablazo' de la huelga de la estiba Pérdidas millonarias, rutas en peligro y acusaciones de chantaje rodean a un conflicto sin resolver. Los sindicatos de la estiba han dado una tregua en el conflicto que mantienen desde febrero, tras romper la unidad empresarial ÁLVARO MOHORTE Domingo, 25 junio 2017, 22:36

Valencia. La huelga de la estiba no ha terminado. Aunque los sindicatos comunicaron oficialmente la noche del martes que suspendían las jornadas de huelga aún previstas, no lo hicieron porque dieran por acabado el conflicto, sino como una «demostración de buena voluntad» a cambio de seguir negociando. La concesión no ha sido gratuita sino que se basa en la firma por parte de las empresas del sector de un documento no exento de polémica.

En el caso de Valencia, las tres grandes operadoras del recinto valenciano (Maersk, MSC y Noatum) se han comprometido a respetar una serie de puntos para cuando se haga efectiva la liberalización del sector que van más allá de lo que establece el real decreto aprobado el pasado mes de mayo, tras una multa de 24 millones impuesta por Bruselas ante el retraso de tres años en hacerlo. Tanto es así, que asociaciones empresariales como la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (Pipe) denuncia que el documento contradice las exigencias europeas para la democratización de la actividad y se puede calificar de chantaje.

El escrito obliga a las empresas a contratar a través de los nuevos centros portuarios de empleo o CPE, las ETT en que se convertirán las actuales sociedades de estiba. Además, se garantiza la continuidad de los puestos de trabajo por medio de la subrogar de los estibadores y se permite que estos participen en la formación y acceso a la profesión, lo que puede perpetuar el tradicional nepotismo que se practica en el colectivo.

A cambio, los sindicatos aceptan una rebaja salarial del 10%, pero por ello no dan por terminada la negociación. De hecho, esta continúa tanto por separado con cada empresa como con la patronal, profundamente dividida tras este nuevo episodio del conflicto. Por si esto fuera poco, los sindicatos mantiene como un as bajo la manga la posibilidad de volver a parar los puertos, con el daño que han demostrado poder hacer.

Según las estimaciones de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y el parte de daños que desde el pasado mes de febrero viene estimando el sector y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el conflicto cuesta ya más de 20 millones de euros al tejido económico valenciano. Aunque la huelga oficialmente se ha limitado en junio a una paralización total de 48 horas y cuatros jornadas de paros en horas alternas, lo cierto es que lo más dañino ha sido el ejercicio de la llamada 'marcha lenta'.

Sin convocatoria oficial, en plenas negociaciones y seleccionando la terminal afectada, hace cuatro meses que se suceden las bajadas de productividad de un 40% en los trabajos de carga y descarga. Al ser Valencia el mayor puerto en tráfico de contenedores del Mediterráneo, fue inicialmente el más afectado, beneficiando los intereses del puerto de Barcelona, un antiguo rival que hoy se sitúa en el puesto 80 de los puertos mundiales frente a la instalación valenciana o de la de Algeciras que se intercambian el puesto 31 y 32 según los años.

Aunque tras la reunión del consejo de administración de la APV, su presidente Aurelio Martínez intentaba minimizar el efecto de todo este conflicto a un 10% de lo que se estima desde otras organizaciones, lo cierto es que, cuando la huelga fue general en todo el país, más de una veintena de buques cambiaron sus planes y, en vez de atracar en Valencia, optaron por Gioia Tauro en Italia, Sines en Portugal o, el oponente más temible en las costas españolas, Tánger-Med en Marruecos.

Para entender esta flexibilidad hay que tener en cuenta que la mayor parte de la actividad portuaria no se limita a la importación y exportación de productos, sino al reparto de la carga de unos buques mayores a otros más pequeños o con un destino alternativo a la línea que da la vuelta al mundo, pasando por los estrechos de Suez, Gibraltar y Panamá.

Así las cosas, aunque el puerto de Barcelona fue el primero en llegar a un acuerdo con los estibadores y ha ganado posiciones con el conflicto, Valencia sale perjudicado, mientras que Algeciras se ha desplomado. El hecho de que Maersk gestione tanto el puerto andaluz como el tangerino le ha llevado a desviar miles de movimientos a África de un modo que se tema definitivo. Como advierte el naviero valenciano Vicente Boluda: «Es lo que tienen los barcos, que flotan y se van».