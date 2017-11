El PP resucita con timidez la posibilidad de hacer trasvases REDACCIÓN VALENCIA. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:38

La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Ascensión Carreño, ha apostado en Alicante por «llevar agua desde donde sobra hasta donde hace falta». Es decir, realizar trasvases, la vieja idea que fue aparcada y que ahora parece revivir por la fuerza de los hechos, de la dura sequía que atraviesa toda España, pero con mayor incidencia en la comunitat Valenciana, Murcia y parte de Andalucía oriental.

La portavoz del PP daba de esta forma la razón al presidente de Asaja en Alicante, Eladio Aniorte, quien ha urgido a que haya trasvases de agua entre cuencas para evitar que se pierdan 40.000 hectáreas de cítricos y 7.000 de hortalizas en dicha provincia poir falta de agua. Aniorte y otros direcvtivos de su formación agraria se han reunido con miembros del PP en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso, a los que han pedido que medien para conseguir el agua necesaria para el campo alicantino.

Asaja Alicante ha advertido que la gravedad de la situación se traduce en que hay 47.000 hectáreas de cultivos «a punto de irse si no llueve». Aniote ha señalado que el agua de las desaladoras «no sirve por ser cara y, sobre todo, por contener boro», y que los 'pozos de sequía' solo palían la situación de entre el 15 y 20% por ciento de los cultivos. De las 40.000 hectáreas de cítricos de Alicante, más de la mitad se perderán si no llueve y en el resto no alcanzarán los frutos los calibres comerciales adecuados.

Eladio Aniorte recuerda que la actual sequía meteorológica, que afecta a casi toda España, se suma aquí a la estructural, que viene de muchos años y cuya solución sólo puede llegar trasvasando parte de los 50.000 hectómetros cúbicos que se pierden en el mar cada año.