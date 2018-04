El gurú empresarial de Juan Roig llama a reinventar el capitalismo para la supervivencia de la sociedad Raj Sisodia. / Damián Torres «Sin innovación, la humanidad no podrá sobrevivir, ni siquiera un siglo», afirma Raj Sisodia, conferenciante en la escuela de empresarios EDEM ELÍSABETH RODRÍGUEZ Miércoles, 18 abril 2018, 20:17

Raj Sisodia, el gurú de la gestión empresarial que más han interesado a Juan Roig, ha impartido una ponencia en la escuela de empresarios EDEM en la que ha llamado a cambiar el sistema económico actual hacia un modelo basado en la ética y la sostenibilidad. «Sin innovación, la humanidad no podrá sobrevivir, ni siquiera un siglo. Hay que reinventarse, porque el modelo pasado se basa en unos recursos naturales que van a dejar de existir», ha afirmado esta tarde en el 'Babson Collaborative Summit', un foro en el que 24 universidades de todo el mundo especializadas en emprendimiento se han reunido en la Marina de Empresas para compartir metodologías.

Precisamente, Roig citó al filósofo empresarial en la última presentación de resultados de Mercadona cuando afirmó que, de la misma manera que las personas comen para vivir pero no viven para comer, las empresas tienen beneficios para existir, pero no han de existir sólo para tener beneficios. Y, es que, esta es la máxima que el profesor de Babson College recoge en el 'bestseller' Capitalismo Consciente y que ha centrado la ponencia de esta tarde.

Sisodia ha incidido en la necesidad de que las compañías adquieran la consciencia de que los negocios «no sólo deben buscar el máximo beneficio», sino que deben «aportar valor» a la sociedad. En ese sentido, el experto ha indicado que el ideal es un sistema en el que «todos ganen». «El negocio es un juego en el que todo el mundo puede ganar, incluyendo a la competencia. Quien ve el mercado como un guerra se está equivocando de modelo», ha subrayado.

En esa búsqueda del modelo económico idóneo, el profesor ha contrapuesto el capitalismo con el socialismo para indicar que se debe encontrar un equilibrio. «El socialismo promete decencia pero hemos visto que no lo ha conseguido, puesto que el poder acaba corrompiendo. El capitalismo promete dinamismo; destrucción pero también innovación. Sin el dinamismo no sobreviviríamos. Sin embargo, necesitamos capitalismo con decencia. No es una cosa o la otra. Por qué elegir. Necesitamos dinamismo con decencia», ha sentenciado el profesor para posteriormente añadir en clave de anécdota la siguiente afirmación: «paga a la gente lo máximo que puedas, no lo que menos».

No obstante, ha recordado que la economía del libre mercado tal y como se conoce ha sido el impulsor de los mayores avances de la historia, ayudando a «erradicar la pobreza», pese al largo camino que le queda: «El cambio se produce en el siglo XVIII, empezando con la Revolución Industrial, cuando por primera vez se podían producir productos de manera masiva. Estos países con estas tecnologías vieron un aumento increíble de su productividad; este probablemente sea el mayor cambio protagonizado en la historia. Esta revolución no hubiera sido igual si el Estado hubiera controlado todo».

En esa misma línea, Sisodia ha destacado que la libertad es el concepto base en el que se ha desarrollado el capitalismo y, en consecuencia, lo que ha permitido el desarrollo de la sociedad: «La empresa es la institución que puede sacar a la gente de la pobreza. Los Gobiernos no pueden sacar a la gente de la pobreza». Pese a ello, ha reconocido que el modelo actual está caduco y debe dar paso hacia una nueva forma de funcionar. «Si utilizas a las personas para tus metas personales, eso no te convierte en un líder, sino en un tirano. Los líderes verdaderos son los últimos en servirse la comida», ha manifestado.