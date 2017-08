La prórroga del veto ruso contra Europa cuesta 600 millones al campo valenciano Un grupo de agricultores recogiendo naranjas en los campos valencianos. / Pau Bellido El efecto negativo en la campaña hortofrutícola de la Comunitat es un 30% de las pérdidas causadas en España por el bloqueo desde Moscú SONIA AMORÓS VALENCIA. Jueves, 10 agosto 2017, 19:43

La Comunitat Valenciana ha dejado de ganar 600 millones de euros en las tres últimas campañas de frutas y hortalizas destinadas a Rusia. El daño en el conjunto de España ha sido de 2.000 millones de euros, a lo que hay que añadir 40.000 toneladas de excedentes hortofrutícolas, según las organizaciones agrarias y el ministerio del ramo. Este sobrante es la cantidad que el mercado ruso solía demandar antes del veto, y que ahora contribuye a saturar los mercados.

Por ello, el presidente de Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, denunció «la impasibilidad, el desdén y el absoluto desprecio que está mostrando la Unión Europea hacia el sector agrario y el hortofrutícola en particular al mantener, por decisiones estrictamente políticas y ajenas a la agricultura, un enfrentamiento con Rusia que a los tres años de vigencia ya alcanza pérdidas por valor de 2.000 millones de euros sólo en frutas y hortalizas en España». Además Aguado añadió que está en contra de esta confrontación «que no está sirviendo de nada, nada más que para perjudicar los intereses agrarios».

Las pérdidas en la Comunitat son hasta un 30 % del total, siendo la última campaña hortofrutícola la peor de las última décadas, consecuencia, principalmente, del veto ruso. Esto ha afectado a la agricultura valenciana de forma directa ya que los horticultores no han podido vender sus productos, debido a la falta de demanda. También se han visto perjudicados de forma indirecta, ya que «la producción que iba a Rusia, un mercado emergente, ya no va, y por tanto se produce un colapso en el mercado europeo, provocando la bajada de los precios porque los excedentes no se pueden colocar», según informó la patronal agrícola.

Otra de las causas es la entrada masiva de importaciones de cebolla y patata, dejando la patata nueva pudrirse en las huertas valenciana y sin salida al exterior. Por este motivo, los agricultores valencianos piden una Política Agrícola Común (PAC) que incluya una ley de la cadena alimentaria, que en España ya hay vigente, y en segundo lugar, ayudas a los cultivos mediterráneos, ya que son «insuficientes». Por ejemplo, los cítricos tan solo reciben un 5% de ayudas europeas, un refuerzo poco significativo. «Existe una enorme preocupación entre los productores de fruta de verano que además no cuentan con ayudas de la PAC», aseguró el presidente de la organización agraria valenciana.

Las exportaciones a Rusia procedentes de la Comunitat representaron en 2014, antes del bloqueo, el 14% del total, entorno a 67 millones de kilogramos, el 16% del conjunto exportado, y unos ingresos económicos de 73 millones de euros, un 15% del volumen exportado. Desde el sector se advierte de que el problema no está sólo en que se deje de exportar, sino se pueden saturar otros mercados, y bajar precios.