Los promotores de Puerto Mediterráneo plantean reclamar el lucro cesante al Consell

Valencia. Los impulsores de Puerto Mediterráneo se plantean reclamar el lucro cesante que les está causando la paralización de su proyecto en Paterna, si gana el pulso que mantiene con el ejecutivo valenciano. Para ello se apoyan en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga al gobierno autonómico a indemnizar con 165 millones de euros al promotor Tomás Olivo, por el bloqueo del Nevada Shopping de Granada.

El empresario dueño de una docena de centros comerciales en España y negocios en el Caribe, ganó el pleito por la paralización impuesta en 2007 y 2014 a su proyecto por los sucesivos ejecutivos andaluces. La cifra es seis veces superior al presupuesto autonómico y el recurso interpuesto con la Junta ha sido rechazado por el Tribunal Supremo, dejando ya como último escalón el Tribunal Constitucional.

En diciembre de 2016, los impulsores del proyecto Puerto Mediterráneo dieron un paso al frente ante las negativas del Consell hacia el proyecto y después de tantear soluciones que permitieran mantener la inversión de 863 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo. Así, Intu-Eurofund Valencia S.L. recurrió ante el juez la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por la que se denegaba el proyecto comercial y de ocio. El recurso, que aún no se ha resuelto, se interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para defender sus derechos e intereses.

Esto no quita para que la empresa internacional que está detrás de la inversión, el grupo británico Intu, haya cambiado de dueños entre la presentación y el momento actual y esté ahora integrado en su rival Hammerson. Esto no ha alterado la intenciones de ponerlo en marcha y sus responsables están preparando una alternativa «más verde» que la que resultó rechazada. Según fuentes de la empresa, antes del verano se prevé la presentación del nuevo diseño del proyecto, por lo que no se estima que sea más allá de dentro de poco más de un mes.