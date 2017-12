El presidente de AVE afirma que el Consell «no ha hecho nada» y carece de política industrial El presidente de AVE, Vicente Boluda. / EFE/Juan Carlos Cárdenas Boluda opina que el PP «no tiene a nadie que motive» y se pregunta si Bonig «sabe lo que es la CEV o cree que es una marca de perfume» INÉS HERRERO Viernes, 22 diciembre 2017, 14:25

Sobrepasado ya con creces el ecuador de la legislatura, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, realizó ayer un duro balance de la gestión del Gobierno del Botánico. «No ha hecho nada. Está todo igual que estaba, con más bronca», sentenció en un encuentro informal con periodistas.

Para el naviero, que representa al centenar de empresarios más destacados de la Comunitat, el Consell carece de política industrial y, más allá del «prohibir, prohibir», en la práctica nada ha cambiado, con mención expresa al ámbito sanitario. Respecto al polígono Parc Sagunt, que ha pasado de estar casi desierto a rozar el lleno y saldar sus deudas, también reprobó que «van a empezar a construir la segunda fase cuando acaben de vender la primera, y eso lo hacemos tú y yo», apostilló.

Boluda fue igual de tajante en sus opiniones sobre la oposición y, en concreto, sobre el PP. «No hay gente de entidad que motive, lo tienen complicado», dijo, para después precisar que no se refería a «buscar viejas glorias» como el vicepresidente del Grupo Popular Europeo Esteban González Pons, sino a que «no dejan pasar a nadie nuevo». En este punto, prefirió no pronunciarse sobre la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aunque se preguntó, a cuenta de su enfrentamiento con la patronal, «si sabe lo que es la CEV o cree que es una marca de perfume».

«Cuando sean las elecciones, me presentaré para volver a ser presidente del Real Madrid»

Tampoco escatimó críticas para el equipo de Joan Ribó, por su oposición al acceso norte al Puerto de Valencia y su «corriente contra el coche». «Que me lo diga un italiano de Nápoles, me gusta menos todavía», subrayó, en alusión al edil Giuseppe Grezzi. A su juicio, «habría que facilitar el acceso a los mercados, al trabajo o al cine», y no «esta barbaridad» de que «lo más importante del mundo es ir en bici».

Boluda, tradicionalmente crítico con las subvenciones a organizaciones, abogó por construir una patronal autonómica «fuerte, para todos», y defendió que «es ilógico mantener Coepa o la CEC», al borde de la quiebra. Respecto a la subvención de la Diputación de Alicante a la patronal lanzada por Coepa y Cepyme, afirmó que le «preocupa que políticos utilicen subvenciones, que encima pagamos entre todos, para intentar doblegar voluntades».

El corredor no peligra

El presidente de AVE volvió a insistir en que el corredor mediterráneo no peligra con una Cataluña independiente. «Le podría afectar más no aprobar los presupuestos de este año», sentenció, además de aclarar que su actitud con Fomento es crítica, pero reconocen que Íñigo de la Serna está intentando hacer cosas.

Defendió los logros de la campaña nacional en defensa del corredor, sin ocultar sus costes. «Si no hubiéramos armado todo este lío, estaríamos en mantillas», subrayó, aunque le ha «costado alguna cornada a nivel personal en Madrid», como ser vetado para determinados reconocimientos, e implique un esfuerzo «carísimo» para los socios de AVE.

A sus 62 primaveras, le quedan «unos años» al frente de su empresa para «integrar cosas» antes de ceder el testigo a sus hijos y, en AVE, «hasta que quiera la junta directiva». Aceptó ese cargo para compensar las críticas que recibía en Valencia como presidente del Real Madrid, un cargo que le «encantó» y al que optará cuando haya elecciones.

De Aurelio Martínez, el naviero valoró su «habilidad de no romper nada y adaptarse» al Puerto, mientras que ve «muy bien» que José Vicente Morata «quiera seguir haciendo el esfuerzo de mantener» una Cámara que «quedó en poquita cosa».