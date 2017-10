La Premio Jaime I en Economía advierte de que la independencia sería «muy mala» para España y Cataluña Los premios Jaume I posan hoy en Valencia. / Damián Torres Carmen Herrero recuerda que el dinero «no tiene localización y busca sitios donde no hay riesgo» EUROPA PRESS VALENCIA Viernes, 27 octubre 2017, 12:53

La Premio Rey Jaime I en Economía en 2017, Carmen Herrero, ha advertido este viernes que una declaración de independencia sería "muy mala" desde el punto de vista "económico, social y de ruptura" para Cataluña y España y al respecto ha recalcado que el dinero "no tiene localización y busca sitios donde no hay riesgo". "Yo desearía que no se produjera porque sería muy lamentable", ha recalcado.

Herrero, en rueda de prensa este viernes con motivo de la entrega de los galardones que se entregarán el próximo lunes, ha aclarado que no tiene "una bola de cristal" y no puede "predecir las consecuencias políticas y económicas" de una eventual independencia de Cataluña.

No obstante, ha subrayado que los mercados "reaccionan rápidamente". De hecho, ha recordado que cuando el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, anuncio la convocatoria de elecciones "la bolsa subió", pero "luego bajó inmediatamente cuando dijo que no".

"El dinero no tiene localización y busca sitios donde no hay riesgo ni percepción de riesgo porque las cosas no están claras", ha constatado.