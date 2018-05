Diego Romá: «Hay polígonos fallidos y habrá que pensar cómo reconvertir ese suelo en residencial» El gerente de Fepeval, Diego Romá, momentos antes de la entrevista. / Damián Torres El Gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat (Fepeval) asegura que el mercado se reactiva, pero todavía queda un stock importante en las áreas industriales valencianas ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 20:50

El gerente de la Federación de Polígonos de la Comunitat (Fepeval), Diego Romá, mira con optimismo al futuro de los núcleos industriales ahora que la nueva Ley de Áreas Empresariales está a las puertas. Por otro lado, llama a la Administración a hacer uso de aquellos polígonos fallidos, ahora que el mercado del suelo se está reactivando. «Es políticamente incorrecto decir que hay polígonos que son fallidos, pero es cierto y habrá que pensar reconvertir ese suelo en residencial o lo que sea», afirma.

-¿Qué han tratado en la reunión que mantuvieron la semana pasada con el director General de Financiación y Fondos Europeos?

-Fue una reunión de contacto para que conociera a Fepeval. En concreto, nos interesa ver si se puede destinar algo de los fondos a los polígonos ahora que se está negociando el programa financiero de 2020 a 2027. Queremos que desde Bruselas se tenga en cuenta la industria 4.0, la eficiencia energética, la elaboración de planes de emergencia, la economía circular y la implantación y despliegue de banda ancha.

-¿Tienen buenas esperanzas en la nueva Ley de Áreas Industriales que está a punto de aprobarse?

-Esta ley la estamos esperando desde hace casi 20 años. Es un hito histórico pero queremos sobre todo que sea útil. Queremos rematar con todos los grupos políticos un buen texto. Estamos en contacto con todos ellos y estamos muy satisfechos. Nos sentimos escuchados y comprendidos por todos.

-¿Pese a la enmienda que presentó el PP?

-Fepeval está muy tranquilo. El PP en su enmienda hacía alusión al informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que decía que la ley podía chocar con el ordenamiento jurídico. El dictamen del CJC solo dice que la inscripción de las empresas en las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) no quedaba suficientemente bien justificada pero con las enmiendas posteriores y las mejoras que se han introducido, consideramos que ahora sí queda claramente justificada. El catedrático de Derecho Constitucional Vicente Garrido expuso en Cámara Valencia que el texto no plantea ningún problema de constitucionalidad y que la inscripción a las EGM están conforme al ordenamiento jurídico español.

-¿Qué otros aspectos de la norma destaca aparte de las EGM?

-Otro aspecto revolucionario es la colaboración público-privada. A través de un convenio se fijan los objetivos y las responsabilidades y la fórmula en las que se deben desarrollar.

-¿Por qué algunos polígonos están mejor que otros?

-Los que están más avanzados se debe a que cuentan con las denominadas entidades de conservación. Los ayuntamientos siempre han sido indolentes, sólo se han acordado de los polígonos para recaudar tributos y se retorna menos del 5%.

-¿Qué balance hace de las ayudas de la conselleria?

-Como el año pasado fue experimental y pionero en algunas comarcas, por lo que no tenemos un informe como tal, pero la sensación es positiva. Lo que pasa es que no sabemos aún qué es lo que se va a conceder para este año. Es un gran avance, ya que es la primera vez que se da dinero para la mejora de áreas industriales. Lo que pasa es que la cuantía es pequeña, pero no se puede hacer en un año lo que no se ha hecho en cincuenta. También entendemos las limitaciones del Consell a nivel financiero.

-¿Tienen datos de la demanda de suelo que está habiendo?

-No tenemos datos directos, pero cada vez llaman a más gerentes interesados en comprar y alquilar naves industriales y además se está construyendo en solares. Hay movimiento pero también sigue habiendo un fuerte stock. Otra cosa son los polígonos que se han construido sin ton ni son por toda la Comunitat. Es políticamente incorrecto decir que hay polígonos que son fallidos, pero es cierto y habrá que pensar reconvertir ese suelo en residencial o lo que sea.

-¿Se han puesto en contacto con la nueva directora general de Industria?

-Empar Martínez es fenomenal y además ella fue presidenta del Club de Gerentes de Áreas Industriales de Torrent. Viene del mundo de la empresa y conoce perfectamente nuestros problemas e inquietudes. La relación es muy cordial y tenemos mucha esperanza en ella.

-¿Qué opina de la salida de Diego Macià?

-Macià se fue, esas cosas pasan, ahí yo ni entro ni salgo. Diego Macià ha sido la persona que agarró el toro por los cuernos y él, junto a un par de técnicos más, elaboró en muy pocos meses el proyecto de ley. Ha hecho una gran labor y estamos eternamente agradecidos pero también queremos dar las gracias al conseller Climent y a Blanca Marín por el empuje en pro de esta ley. Quiero destacar también el impulso inicial que le dio Maria José Mira. Es un trabajo de equipo.

-¿Teme que haya un cambio de gobierno autonómico y se pueda frustar la nueva ley?

-No tenemos ningún miedo a un nuevo Consell. Esta ley no tiene carga ideológica y además tenemos sintonía con todos los grupos políticos. Hasta las últimas dudas del PP fueron despejadas por el jurista Vicente Garrido.