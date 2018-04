«El plástico se recicla, el problema es la recogida selectiva» Viernes, 13 abril 2018, 00:30

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP), Salvador Benedito, defendió que «los plásticos tienen que ser la solución, no el problema» y abogó por regular su fabricación para hacerlos «más saludables» pero en ningún caso prohibirlos. «El plástico es reciclable, el problema es la recogida», subrayó. Para el empresario, con la tecnología actual los materiales para «reutilizar» el plástico se pueden separar, «que no nos sigan que es complicado», ha criticado en declaraciones a Europa Press. En su opinión, se opta por la «vía de prohibir cosas cuando entendemos que hay que ir por la vía reglamental para establecer normas para este tipo de producto» y los fabricantes deben «ir en la línea de buscar plásticos más saludables». Argumentó que «los plásticos llevan muchos años en esta sociedad» y han evolucionado hasta no tener «nada que ver con los que se hacían hacer 50 años». Agradeció a la Conselleria de Medio Ambiente el que hasta ahora les haya escuchado y apuntó que cuando el PIR pase a exposición pública, lo estudiarán para presentar sus alegaciones motivada así como sus propuestas alternativas.