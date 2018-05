Pistachos, algarrobos o caquis para campos afectados de Xylella Uno de los últimos campos de algarrobos de la Ribera Alta. / penalba La Conselleria de Agricultura prepara un listado de cultivos que puedan ser alternativas viables a los almendros arrancados tras detectarse la dolencia V. LLADRÓ VALENCIA. Domingo, 27 mayo 2018, 23:53

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), dependiente de la Conselleria de Agricultura, ha elaborado una primera lista de cultivos que potencialmente se presentan como alternativas a los almendros que están siendo arrancados en comarcas del norte de la provincia de Alicante, tras dar positivo de Xylella fastidiosa o estar dentro de las áreas de cuarentena de dicha dolencia.

La lista de producciones que de momento son consideradas opciones viables por parte de los investigadores puede consultarse en la propia página web de la conselleria, en el apartado que aglutina toda la información respecto a la Xylella, desde que se detectó el primer caso positivo en almendros de La Marina Alta, el año pasado, incluyendo todas las acciones emprendidas, normativas, etc.

Por orden alfabético (no de preferencia agronómica) son los siguientes cultivos: aguacate, albaricoquero, algarrobo, caqui, cerezo, granado, manzano, melocotonero, membrillero, níspero, peral y pistacho.

La idea es componer un fichero de cultivos seleccionados en principio por ser resistentes o tolerantes a la Xylella, así como por sus teóricas cualidades que los harían compatibles en un principio con las condiciones climatológicas y de suelo de las zonas afectadas. Posteriormente se irá delimitando más la cuestión con otros condicionantes de tipo comercial, disponibilidad de agua de riego, tamaños de las parcelas susceptibles de implantar las nuevas producciones, etc.

Pese a que un principio se prefería mantener mayor discreción respecto a las posibles alternativas, a fin de no despertar anticipadamente expectativas o rechazos, el primer listado ya figura en la web oficial de la conselleria, lo que ha motivado enseguida que muchos agricultores, afectados directamente o no, planteen sus dudas al respecto. Resulta muy llamativo que se proponga, por ejemplo, cultivar algarrobos, a estas alturas, o que se incida en producciones que demandan clima mucho riego, cuando no se dispone de agua en la mayoría de las parcelas afectadas.