Patronal y sindicatos crean una mesa para negociar mejoras laborales CC OO PV prevé que la iniciativa se ponga en marcha este año y sitúa la regulación de la jornada de trabajo como una de las prioridades E. RODRÍGUEZ Miércoles, 4 abril 2018, 23:55

valencia. Los sindicatos mayoritarios en la Comunitat, CC OO PV y UGT-PV, han creado una mesa de trabajo con la patronal valenciana (CEV) para negociar distintos aspectos relacionados con las condiciones laborales y sociales de las empresas. «Aún tenemos que concretar las materias que se van a tratar, pero para nosotros es una prioridad regular las jornadas de trabajo», afirmó ayer el secretario general de CC OO PV, Arturo León, en una rueda de prensa donde hizo balance del aniversario desde que asumió el cargo en marzo de 2017.

Aunque todavía se encuentra en fase de estudio, la idea es que la mesa se ponga en marcha este año. «Habrá representantes empresariales y sectoriales», detalló León. En un principio, la dinámica de funcionamiento consistirá en reuniones periódicas en las que se irán concretando las distintas materias. «Esto no quiere decir que haya un acercamiento a la patronal. No tenemos una situación como para tirar cohetes. Las empresas han ganado beneficios en los últimos años pero no lo han trasladado a los salarios. No está habiendo un reparto de la riqueza», denunció León.

En cuanto a las expectativas de esta iniciativa, aseguró que el objetivo es avanzar en cuestiones laborales y sociales pese a que los acuerdos alcanzados no sean de «carácter obligatorio». «Lo que salga de ahí no será normativo, pero si habrá una obligación moral que lleve al cumplimiento», matizó.

Cuentas saneadas

En cuanto al balance anual del sindicato, el secretario general aseguró que han logrado sanear las cuentas tras el tercer ERE, ejecutado en diciembre del pasado año, lo que ha permitido realizar un ajuste de 826.000 euros para cuadrar ingresos y gastos. Este expediente supuso bajadas de sueldo y el despido voluntario de 16 trabajadores. Por otro lado, León destacó que la organización ha alcanzado los casi 100.000 afiliados.