Oropesa impide inversiones de Marina d'Or por 3,6 millones

Valencia. El Ayuntamiento de Oropesa acaba de archivar la petición del centro vacacional y de ocio Marina d'Or para el desarrollo de nuevos parques recreativos en el complejo. La empresa solicitó levantar sus nuevas atracciones en parcelas dotacionales mediante licitación pública en 2015 y, al completarse el plazo legal de dos años, el consistorio ha procedido a archivar la petición sin autorizarla.

Desde Marina d'Or se lamenta la situación y destacan como la inversión prevista era de 3,6 millones y su finalidad, ampliar la oferta de 'la ciudad de vacaciones' con diversas atracciones para público infantil y adulto como 'El mundo de las mariposas', 'Dinosaurios', 'Tesoros de Egipto' y un túnel del terror en los sótanos de una de las instalación proyectadas.

El modelo sigue la línea de otras ofertas de ocio de Marina d'Or como 'Mundo fantasía' o 'El jardín encantado'. El complejo castellonense buscaba con esta ampliación de su cartera de servicios ampliar la oferta complementaria a la residencia, bien hotelera o por medio de apartamentos en alquiler o propiedad.

Por otra parte, el dueño de Marina d'Or, Jesús Ger, está desarrollando una serie de inversiones para la compra de locales de ocio y restaurantes en la ciudad de Valencia con el objetivo de desestacionalizar sus ingresos, vinculados fundamentalmente a los meses de verano, que es cuando más actividad tiene el complejo turístico.

Las operaciones en Valencia se están realizando de forma puntual y no adquiriendo cadenas o franquicias, respetando la marca, la plantilla, el estilo y el tipo de cocina y servicio de cada local. Se busca establecimientos que ya tengan la marca asentada y no obliguen a partir de cero. Los primeros traspasos se han realizado desde finales del verano y el empresario castellonense no se ha puesto una fecha límite a este plan de expansión.

Entre sus adquisiciones más destacadas están la cervecería Finnegan's de la plaza de la Reina, Arrocería La Valenciana en la calle Juristas o Sushi Point en la calle Pascual y Genís. También se ha adquirido el Restaurante la Gula en la zona de Blasco Ibañez y otros en barrios universitarios como el de Benimaclet o Cánovas. En este último caso son locales de copas como Bagoas, Bar Code o Doce Gin Club.