Nueve de cada diez ingenieros vuelven a suspender la política industrial del Consell Salvador Puigdengolas, decano del Colegio de Ingenieros Industriales, ayer junto a Francisco Barberá, responsable de Comunicación. / lp El decano lamenta que el trabajo empezó «muy tarde», con la llegada de Diego Maciá, y por eso no ven los frutos en la recta final de la legislatura INÉS HERRERO VALENCIA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:45

Nueve de cada diez ingenieros industriales de la Comunitat suspenden, un año más, las políticas del Consell en esta materia y urgen a adaptarlas a los principales problemas del tejido empresarial, entre los que citan la ineficacia de esas actuaciones, la falta de profesionalización en la dirección de las empresas y el déficit de apoyo que reciben de las administraciones.

Así lo recoge el V Observatorio Industrial de la Comunitat, elaborado a partir de una encuesta a 264 de sus 3.500 colegiados de las tres provincias y nueve empresas, y presentado ayer por el decano, Salvador Puigdengolas, junto a Francisco Barberá, presidente de la comisión de Comunicación de la entidad.

En cuanto a la actuación del Consell, que no ha logrado el aprobado en toda la legislatura por su política industrial, Puigdengolas criticó que «no pueden estar tres años elaborando un plan estratégico industrial, y sin contar con los ingenieros industriales». A día de hoy no saben en qué consiste ni, sobre todo, «cómo pretenden implementarlo para que no se quede en un documento».

Para el decano, el exalcalde de Elx Diego Maciá marcó un antes y un después al frente de la Dirección General de Industria, donde estuvo «muy poco tiempo pero dejó muy buenas semillas» junto a la secretaria autonómica Blanca Marín, como la nueva ley de áreas empresariales o los avances en materia de seguridad industrial, que espera que se plasmen en una ley. «El problema son los plazos», subraya, ya que ese trabajo empezó «muy tarde» y aún no ha dado sus frutos, pese a estar en la recta final de la legislatura.

Cabe recordar que el exalcalde socialista tomó las riendas de Industria en agosto de 2016, en la remodelación para zanjar la crisis en el seno de la Conselleria de Economía a cuenta de la libertad horaria. Y dimitió poco más de un año después por la pérdida de competencias en favor del Ivace, impulsada por el conseller Rafael Climent (Compromís).

Tras el enésimo desencuentro entre socios de gobierno, ese cargo estuvo más de cuatro meses vacante, hasta la llegada de Empar Martínez a finales de marzo, procedente de Hacienda, y con quien aún no se han reunido los ingenieros industriales, que ofrecen su colaboración a todas las administraciones y partidos.

Calvario administrativo

Entre las cuestiones que preocupan al colectivo, Barberá incluyó la falta de inversión en polígonos y de políticas energéticas para la industria, así como «lo tedioso de la tramitación administrativa», que debería ser más ágil, acortar plazos para poner en marcha una instalación productiva y mejorar la coordinación para acabar con el «calvario de tener que ir de una administración a otra».

El 90% de los ingenieros también suspende a la administración por no facilitar el cumplimiento de la legislación medioambiental, mientras crece el descontento por las infraestructuras y el corredor mediterráneo escala posiciones como la asignatura pendiente más relevante para el 86% de los encuestados.