Valencia proyecta abrir una decena de nuevos hoteles en año y medio Edificio de la calle de la Paz, en obras para acoger un nuevo hotel. / Jesús Signes La zona centro de la ciudad reúne la mayoría de las iniciativas, ubicadas sobre todo en edificios históricos ÁLVARO MOHORTE Valencia Viernes, 8 diciembre 2017, 21:30

El empuje de la actividad turística se nota en las calles, con la presencia de cada vez más visitantes, pero también a la hora de que toda esa gente se vaya a dormir. Tanto grandes cadenas como pequeñas están replanteando su estrategia en la Comunitat Valenciana y especialmente en la ciudad de Valencia, con una decena de aperturas en año y medio.

Uno de los que ejecuta el desembarco más relevante es MyR Hoteles, propiedad de la empresa de distribución de máquinas recreativas Grupo Comatel, con cinco proyectos de una tacada. Ya cuenta con el Plaza Mercado, frente al Mercado Central y se dispone a poner en marcha tres hoteles y un apartahotel entre 2018 y la primavera de 2019.

Para enero prevé el apartahotel Market House en la calle Calabazas; en abril, el Marqués House, en la antigua Cervecería Madrid; en septiembre, el Hotel Palacio Vallier en la plaza de Manises, si los hallazgos arqueológicos de una perfumería del siglo III y un enterramiento visigodo no obligan a ralentizar las obras; y ya en verano de 2019, el MyR Hotel Blanqueries, en la actual sede del PSPV.

La banca está impulsando el crédito en el sector hasta elevarlo un 45% entre enero y octubre de 2017

La plaza de Cánovas también está a punto de tener hospedaje. Se trata del Edificio Chapa, que tiene licencia para serlo desde 2014, pero que sus propietarios han optado por desarrollarla ahora. Con acceso por el portal junto al restaurante Tony Roma's, se preparan 40 habitaciones con el objetivo de alcanzar las cuatro estrellas.

Por otra parte, uno de los más relevantes que se prevén es en la Finca del Porquero, en la confluencia de la plaza del Ayuntamiento y las calles María Cristina y San Vicente. Detrás está el Grupo Santos, propietario del Hotel Las Arenas, y que liquida desde hace casi un año los alquileres del inmuebles para hacer un hotel la primera mitad de 2019.

Ya en el número 42 de la calle de la Paz, conocido por albergar durante años la sede del consulado de Marruecos en Valencia, se prepara otra nueva apertura. El inmueble ha sido adquirido por una empresa de hoteles y apartamentos turísticos llamada 39 Real State que, según ha podido saber este diario, quiere abrir en en 2018 un hotel de lujo para el que ya están muy avanzadas las obras de adecuación.

También se estima en meses la apertura de un Hotel 32, en la antigua sede de la Conselleria de Economía de la calle de Colón, cuyos bajos ocupa la 'flagship' de Bershka y cuya gestión se adjudicó a Pontegadea (la inmobiliaria de Amancio Ortega) hasta 2033. A un público más concreto irá destinado el que se quiere abrir en el antigua pub Casa Vella en el Carmen. Se trata de un hotel para turismo gay de la cadena Axel.

También se ha impuesto el desarrollo de inversiones hoteleras el Grupo Urbem, que ya tiene el visto bueno para salir del concurso de acreedores. La promotora ya gestiona el Hotel Primus, junto a El Corte Inglés de Avenida de Francia y quiere seguir en la brecha. «Nuestra apuesta por el sector hotelero pasa por establecimientos urbanos, y estamos estudiando diferentes opciones en Valencia», señaló Vicenta Pastor, consejera delegada de la empresa.

Nuevos inversores

Tampoco está exento este sector de la innovación, como demuestra la puesta en marcha de Hotel Premium BCool, en un edifico del siglo XIX en la calle María Cristina. Aunque el proyecto está organizado por el empresario Juan Carlos Sanjuan, CEO de Casual Hoteles, la financiación se ha hecho con micromecenazgo ('crowdfunding') a través de la plataforma Housers con la participación de 1.665 pequeños inversores que han sumado un total de 1,8 millones de euros. Su apertura se prevé en 12 meses y los inversores aspiran a una rentabilidad del 6,03% sobre lo aportado.

La revitalización del negocio la corroboran desde el sector financiero, que aporta tradicionalmente el carburante para el impulso empresarial. El director de Segmento Turístico Hotelero del banco Sabadell, José María Martín Rigueiro, advierte cómo el impulso está siendo casi generalizado en España y muy especialmente en la capitales y la costa valenciana.

En el caso concreto de esta entidad, con una fuerte implantación al asumir la cartera que le quedaba a la CAM tras el rescate y trabajar especialmente esta rama de negocio desde entonces, entre enero y octubre de 2017 el número de clientes del sector creció hasta los 14.180, un 2,3% más que en el mismo periodo del anterior en la Comunitat.

Sin embargo, los activos bancarios de estas empresas han ascendido sólo en esta entidad en el ámbito autonómico a 182,6 millones, un 11% por encima de un año antes. Aún así, es más relevante el crédito concedido, que esta a 1 de enero en 104,3 millones y diez meses más tarde alcanzaba los 151,6 millones, un 45% más.

El propio banco ha sacado partido al movimiento al vender su filial hotelera HI Partners (propietaria del Acteón en la Avenida del Puerto de Valencia ) a Halley Holdco, controlada por The Blackstone Group, por 630,73 millones de euros.

Los veteranos reforman sus instalaciones para competir

Una vez pasados los tiempos de tribulación con la crisis llega también la hora de la reforma. Éste ha sido el caso del Valencia Palace y del Hotel Inglés, explotados por Enrique Ballester a través de SH Hoteles. En total se han gastado cinco millones en modernizar el cinco estrellas de la Alameda, con obras en el 'hall', las habitaciones y el servicio de Spa con ocasión de sus 25 años; además, el establecimiento vecino del Márques de Dos Aguas, se ha metido en obras en sus 63 habitaciones y de forma significativa en las zonas comunes, para alcanzar la cuarta estrella.

Según el director general de SH Hoteles, Javier Vallés, «esta renovación supone no sólo una reforma global de los espacios sino también una firme apuesta por un concepto de hotel más abierto e integrado en la ciudad».

El pasado fin de semana, el director general de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prat, anunciaba que la cadena hotelera invertirá 18 millones de euros para reformar del histórico Hotel Astoria. Además, dejará de estar en la filial Ayre y pasará a Only You. Todo apunta a que el establecimiento conservará sus cuatro estrellas, pero aplicando a una infraestructura de envergadura los criterios de los llamados 'hoteles con encanto', donde el diseño es una pieza clave del atractivo del local.

El de Valencia y el hispalense Hotel Sevilla serán los primeros en entrar en esta división de establecimientos que la compañía hotelera ha probado con éxito en Madrid con el Only You Boutique y el Atocha. En esta operación no están solos los Matutes, sino que comparten riesgo a través de la sociedad FST Hotels junto a El Corte Inglés.