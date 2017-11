Nadal afirma que el cierre de centrales de carbón encarecería la electricidad un 15% El ministro de Energía, Álvaro Nadal. / Efe El ministro de Energía rechaza el expediente abierto por Bruselas sobre las subvenciones a las centrales térmicas porque en 2007 «no se consideraban ayudas de Estado» DAVID VALERA Madrid Martes, 28 noviembre 2017, 10:46

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido el mantenimiento de las centrales térmicas de carbón en el mix energético para abaratar los costes de la electricidad, frente a la intención de Iberdrola de cerrar dos de estas instalaciones. En concreto, Nadal ha explicado que si no hubiese carbón para cubrir la demanda cuando faltan las renovables -como ocurre actualmente por la ausencia de lluvia y viento – el precio de la electricidad se encarecería un 15%. “Cuando no hay renovable el carbón es más barato que el gas, aunque emite más CO2”, ha señalalo el ministro.

Nadal también ha defendido durante su intervención en El Ágora de El Economista el decreto que prepara para evitar el cierre descontrolado de centrales eléctricas. El objetivo, ha repetido, es garantizar que estas clausuras no supongan un apagón del sistema eléctrico, no provoquen un aumento de los precios y sean compatibles con los objetivos medioambientales. “Busca reorganizar estas situaciones”, ha afirmado. Sin embargo, la normativa que provocado el choque con Iberdola por el cierre de las instalaciones térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha puesto en guardia a la Comisión Europea.

“El Gobierno hace todo lo posible para que esas centrales rentables no se cierren”, ha admitido. Y para ello considera que lo mejor es que si una empresa no quiere seguir en una instalación, se compruebe si otra compañías quieren gestionarla. “Algunas eléctricas dicen ‘o me bajas los impuestos o las cierro’. Vamos a ver si esto es rentable y a ver si alguien quiere encargarse de ello”, ha señalado Nadal en una crítica velada a Iberdrola. En su opinión, poner a la venta una central es la “mejor manera” para saber si una central es rentable.

El ministro no ha dudado en cargar sobre la eléctrica. “Las centrales que se pretendían cerrar son rentables y cada vez que entran en el sistema han permitido que se abarate la electricidad y han ayudado a reducir el coste energético”. En este sentido, Nadal ha explicado que si en los últimos tres años las “dos pequeñas centrales” que la compañía presidida por Ignacio Galán ha solicitado cerrar no hubieran estado en funcionamiento habrían provocado un incremento del coste de la electricidad de 38 céntimos en el mercado, lo que habría supuesto una pérdida de 100 millones para los consumidores.

Caso Abertis

Respecto al expediente abierto por la Comisión Europea sobre posibles ayudas de Estado de 440 millones a las centrales de carbón por unas subvenciones medioambientales, el ministro ha recordado que cuando se aprobaron estas ayudas en 2007 la normativa comunitario no las consideraba ayudas de Estado y no era necesario comunicarlas. Por tanto, ha avisado de que si la normativa ha cambiado no puede aplicarse de forma retroactiva. “Supondría una conculcación de la confianza de las empresas”, ha indicado.

Por último, Nadal ha insistido en que el “Gobierno tiene mucho que decir sobre Abertis” porque es una empresa estratégica para España por su control de Hispasat, la empresa de satélites. En este sentido, y ante el interés de la italiana Atlantia y de ACS ha reiterado en la necesidad de una autorización del Gobierno a esta operación. Asimismo, ha admitido que se está trabajando en la adquisición de Hispasat por parte de Red Eléctrica. Sin embargo, ha admitido que la intención es separar el negocio energético del área de satélites.