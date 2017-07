Muerte súbita en los naranjos Ejemplar de mandarino Clemenules sobre patrón Carrizo, muerto, como otros muchos, de manera fulminante. / v. lladró La preocupación aumenta en el campo al tratarse de cítricos que son tolerantes a la 'Tristeza' pero sensibles a 'Xylella' y 'Greening' La alarma cunde entre los citricultores ante las crecientes bajas de árboles que caen de repente sin conocerse las causas VICENTE LLADRÓ valencia. Lunes, 10 julio 2017, 01:27

Desde que estalló con el máximo rigor la grave crisis de la 'Tristeza' (años 70-80), que se llevó por delante sistemáticamente las plantaciones de cítricos de casi toda la Comunitat Valenciana, no se conocía una situación en la que, como entonces, aparecen naranjos y mandarinos que mueren repentinamente, sin que los agricultores conozcan las causas ni encuentren especialistas que atinen a encontrarlas y expliquen cómo remediarlas.

Por fortuna no se trata de una situación como aquella de la 'Tristeza', cuando la mortandad del arbolado era incesante y avanzaba en progresión geométrica. Sin embargo, cada vez se ven más casos, y lo más preocupante es que, pese a tratarse de un problema que viene manifestándose desde hace años, y que se nota claramente que va a más, los agricultores siguen sin tener respuestas sobre lo que está pasando, lo que acrecienta las alertas.

Hablamos de naranjos y mandarinos que sufren muertes súbitas, colapsos inexplicables en principio, Un día se aprecia cierto amarilleamiento, apenas de un tono mayor al conocido por problemas de carencias de hierro u otros microelementos; el agricultor intenta corregir con algunas aportaciones localizadas, poda algunas ramas que ve más afectadas, pero en cuestión de pocos días aquel ejemplar alicaído aparece totalmente seco. Sólo queda coger la motosierra, trocearlo del todo, retirar los restos y plantar otro. Pero ¿ya está?, ¿basta con eso? Porque un poco más allá ha caído otro de igual manera, en otro sitio del campo hay dos naranjos con síntomas similares, el año anterior murieron dos, y vecinos y amigos comentan que les sucede lo mismo. En realidad basta con fijarse en otros campos: es fácil detectar casos iguales.

De partida no es 'Tristeza', porque son árboles sobre pies tolerantes a esta enfermedad, y si se tratara de alguna raza más severa, seguramente no estaríamos hablando de casos más o menos esporádicos o aislados, aunque se vean más que años atrás, sino que la gravedad alcanzaría cotas como la de entonces.

Por eso arrecia la preocupación entre los agricultores, porque saben que, a diferencia de lo que ocurría entonces, hoy no se dispone de alternativas viables. De momento. Así que si estallara algo raro con gran virulencia, toda la citricultura quedaría muy amenazada y posiblemente arrasada. No es broma ni exageración. Está pasando en Florida, Brasil, México, Guatemala... El 'Greening' ha hecho que la producción de zumo de naranjas de Florida haya caído a un tercio.

Es evidente que estas muertes súbitas que aparecen en los campos valencianos no son por 'Grening', afortunadamente. El 'Greening' da síntomas de más largo decaimiento. Sin embargo no se sabe a qué se debe, lo que acrecienta las alarmas. ¿Y si se extiende? No tenemos naranjos tolerantes o resistentes como cuando estalló la 'Tristeza'. Y al mismo tiempo no cesan las noticias alarmantes por las nuevas plagas y enfermedades. La 'Xylella' ya se ha hecho presente bien cerca. Y en almendros, no en olivos, que era lo más sabido hasta ahora. Como que puede infectar a más de trescientas especies, incluidos los cítricos, ¡ojo! Y sobre el 'Greening' tampoco hay que bajar la guardia; uno de los parásitos que extienden la bacteria no cesa de progresar en su colonización de Galicia y Portugal. Es cuestión de tiempo que llegue hasta nosotros. ¿Con la bacteria? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

De momento, los citricultores que sufren estas preocupantes muertes súbitas de naranjos merecerían la atención de investigadores que aportaran respuestas. El IVIA anunció hace tiempo un departamento de fisiopatías. ¿Funciona?