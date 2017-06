Cristóbal Montoro da otra vuelta de tuerca contra los empresarios Hacienda se lanza a repasar con lupa las facturas aportadas para deducciones en el Impuesto de Sociedades y el IVA ÁLVARO MOHORTE Domingo, 11 junio 2017, 20:57

El fisco está entrando en las empresas valencianas dispuesto a no pasar una. Precisamente cuando el Tribunal Constitucional acaba de anular la amnistía fiscal con lo que se blanqueó 1.200 millones de euros (124,2 millones de ellos en la Comunitat), los inspectores de la Agencia Tributaria están en plena campaña de detección de fraudes para la que están repasando las facturas que los empresarios se han deducido en los últimos años del Impuesto de Sociedades o del IVA. Y parece que no hay gasto menor por el que ahorrarse pasar la lupa.

Desde las cápsulas de café de la máquina de la oficina hasta el bidón de agua mineral, los movimientos de la tarjeta de la empresa, los tickets del taxi, las factura de telefonía, la gasolina, los billetes de avión y tren, las facturas de hoteles y restaurantes, los regalos y muestras, el contrato de alquiler, la compra de libros y suscripciones... nada escapa y todo es cuestionado. Que si el café no entra, que si ese almuerzo fue un sábado, que por qué se dirigió a ese destino, a quién vio y que pruebas puede ofrecer.

No se trata de un interrogatorio policial, sino de la experiencia de distintos empresarios valencianos que han comprobado en sus carnes el exhaustivo trabajo que se está desarrollando desde los departamentos de Inspección de la Agencia Tributaria y otros órganos de gestión fiscal. Aunque los primeros son los que aplican los análisis más profundos, repasando varios años y con una perspectiva más global, son los órganos de gestión los que entrar con estilete a por los detalles.

Son estos últimos, los que, tomando el IVA, la Renta o Sociedades, hurgan en un año concreto y sobre un punto preciso, como los pagos hechos con la tarjeta de la empresa o hasta gastos menores, en ocasiones de unos pocos euros, pero que no se perdonan.

La razón de este apretón por parte del fisco está en que a Bruselas y al equipo del ministro Montoro no le salen las cuentas, según el coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en la Comunitat Valenciana, Francisco Gaspar. «Desde la crisis se ha recuperado la recaudación del IVA o del IRPF, pero la del de Sociedades no lo hace», apunta, pese a que este último experimentó una caída del 25% en recaudación y la recuperación económica tendría que haberse notado.

Para Gaspar, así como durante muchos años el control se ha centrado en las personas físicas (algo además más sencillo), ahora se ha decidido analizar al detalle qué está pasando en las empresas. «Hay una demanda social y por parte de los técnicos de Hacienda para hacerlo», asegura. Aunque el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017 asegura que su objetivo es intensificar el control en las grandes empresas, lo cierto es que el foco se está centrando también en medianas y pequeñas, como han sentido en sus carnes desde compañías de sectores industriales hasta clínicas veterinarias, despachos de abogados o agencias y estudios de diseño.

Los técnicos de Hacienda diferencian entre la economía sumergida («no digo»), el fraude («engaño») y la elusión («me escapo a paraísos fiscales»). En estos casos, lo que se perseguiría sería la primera, por la tenencia de dinero negro, y el segundo, especialmente en las deducciones aplicadas en el Impuesto de Sociedades y en el IVA. Aunque el IVA no ha experimentado cambios significativos respecto a qué se puede pasar y qué no, para Sociedades la normativa cambió en 2014 y está en vigor desde el 1 de enero de 2015, por lo que en ocasiones se producen fraudes que son resultados de la falta de información más que a la mala fe, un matiz que Hacienda no considera eximente.

Una de las inspecciones estrella son las de los gastos de hostelería y restauración. En el caso de las comida de trabajo, se podrán deducir de las cuotas del IVA dejando constancia del motivo y los comensales que participaron y la inspección tendrá en cuenta que tenga una relación coherente con los ingresos que se prevén. Restaurantes de lujo, un solo cubierto o citas demasiado numerosas llaman la atención.

Las comidas diarias de los trabajadores son deducibles en el Impuesto de Sociedades y su IVA también, pero si la factura es detallada y está contabilizada correctamente (algo poco habitual). Además, será muy difícil que pase la criba si está fechada en sábado noche o domingo.

Los billetes de avión, tren o autobús, del mismo modo que los taxis o los hoteles tendrán que estar convenientemente acreditados como afectos a la actividad y de evidente carácter profesional. La fecha, la hora, el origen, el destino y la finalidad son datos que no se han de olvidar. Aún así, suelen resultar más cuestionados si están fechados en fin de semana o durante un periodo vacacional. Del mismo modo, un viaje a Baleares cuando hace buen tiempo no será analizado con el mismo detenimiento que otro, por ejemplo, a Albacete en invierno.

No en fin de semana

Cuando se trata de viajes y estancias internacionales, se llega a demandar los motivos o las reuniones que se mantuvieron, se reclama si la empresa tiene proveedores o clientes en este lugar. También puede cambiar la línea de inspección si el lugar elegido para el viaje tiene una fiscalidad especial o algún grado de secreto bancario, ya que Hacienda puede sondear la posibilidad de que ese desplazamiento oculte una evasión de capitales o movimientos de dinero opaco. En ese sentido, Andorra o Suiza son casos tan evidentes como repetidos, pudiendo dar la pista para un seguimiento posterior.

También se solicitan facturas de consumos habituales que puedan tener una finalidad personal además de la profesional. Ese es el caso de los carburantes, cuando no se trata de una empresa de transporte. Un consumo excesivo puede considerarse sospechoso y levantar dudas sobre el declarante, que puede recoger facturas de amigos y familiares para recuperar parte del IVA.

Algo similar pasa con las facturas de telefonía cuando el servicio es tanto personal como laboral. Un consumo excesivo o simplemente la existencia en el tipo de contrato de servicios que poco tiene que ver con el trabajo, como televisión de pago, puede llevar a solicitar las facturas para comprobar si se han hecho bien las cuentas sobre lo se puede contabilizar para la empresa y lo que no.

Tampoco deja de ser habitual el control del inmueble que ocupa la empresa cuando se trata de un arrendamiento. Los autónomos que tengan su actividad dada de alta en un domicilio alquilado, sólo pueden deducirse una parte proporcional del alquiler en el Impuesto de Sociedades, pero nunca el IVA. Hay muchos otros gastos menores que, al encontrarse a caballo de varios conceptos que podrían entenderse como deducibles, es habitual incluirlos. Éste es el caso de las botellas de agua o los recambios de la cafetera de la oficina, a pesar de que su uso sea exclusivo de los empleados durante su horario laboral, Hacienda rechaza en ocasiones la posibilidad de deducírselos para sorpresa de los afectados por la inspección.

Otro tanto pasa con la compra de libros, la suscripción a revistas o la compra regular de bienes amortizables. La condición es que tengan una relación directa con la actividad, algo que, en ocasiones no es tan sencillo de demostrar. Aunque un despacho jurídico puede presentar la compra de bibliografía jurídica y resultar evidente la finalidad, un estudio de diseño gráfico no necesariamente puede estar interesado en la temática de la publicación sino en su tratamiento, como puede ocurrir con suscripciones a la revista norteamericana The New Yorker, generalista en los contenidos pero una referencia internacional por sus portadas y diseño. Algo que un inspector puede no detenerse a considerar.