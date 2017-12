El Ibex cae en solitario y pierde los 10.300 puntos Indra encabezó las ganancias del selectivo con una revalorización del 2,85%. El peor fue Bankia, con un recorte del 2,40% CRISTINA VALLEJO Martes, 12 diciembre 2017, 19:49

El recorte hoy sí se ha llevado los 10.300 puntos del Ibex-35. El índice ha sufrido un descenso del 0,18%, para dar un último cambio en los 10.288 puntos. Aunque pudo haber sido peor, dado que el índice llegó a caer en muchas ocasiones hasta los 10.250 puntos, nivel que pareció actuar como soporte.

El selectivo español ha sido el único de entre los europeos que ha terminado el día en negativo. Así, el mejor índice del día fue el Cac 40 francés, con su avance del 0,75%, y el peor, al margen del español, fue el Ftse Mib de Milán, con una subida del 0,16%. Entre medias, el PSI-20 de Lisboa y el Ftse 100 británico, que se anotaron alrededor de un 0,65%, y el Dax alemán, que avanzó cerca de medio punto porcentual.

¿Qué le puede afectar al indicador doméstico en particular que le haga caer mientras el resto suben? Quizás, la cuestión política. Y parece que en los últimos días las posiciones independentistas, muy en particular las de Junts per Catalunya y ERC, parecen estar virando hacia la vía unilateral otra vez. De hecho el depuesto president Carles Puigdemont ha afirmado que no busca ni un nuevo Estatuto ni la reforma de la Constitución. "Si nuestra aspiración es ser una república independiente, es lo que hay que aceptar", ha afirmado.

También hay que contar para analizar bien que el selectivo español se quedó en rojo en solitario en Europa la venta de un 7% de Bankia, que provocó que sus títulos fueran los más bajistas de la sesión, con un descenso del 2,40%, y que otras entidades financieras también sufrieran retrocesos significativos. Así, CaixaBank retrocedió un 1,26%, mientras que Bankinter, el Sabadell y BBVA también cerraron en negativo. También cerraron a la baja otros grandes valores, como Inditex, que se dejó un 1,24%.

En verde, Indra fue el valor que más subió, con una revalorización del 2,85%. Grifols y Aena, mientras, se anotaron alrededor de un 1,20%. Entre los grandes valores, números verdes para el Santander, que subió un 0,82%, mientras que Repsol se apuntó un 0,20%. Telefónica cerró en tablas.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Service Point y eDreams fueron los peores, con pérdidas de más de un 4%. Almirall, Codere, Pescanova y Nicolás Correa fueron los mejores, con ganancias de más de un 3%.

Wall Street y la reunión de la Fed

En Wall Street, apertura en verde en la jornada anterior a la reunión en la que la Reserva Federal norteamericana es previsible que suba los tipos de interés. Hoy sí que cotizó esa posibilidad y los tipos de los bonos americanos a diez años subieron desde el 2,39% hasta el 2,41%. Aunque las subidas de los intereses fueron más importantes en el caso de los bonos europeos, especialmente en el caso de los de la periferia. Porque si el rendimiento del título alemán a diez años pasó desde el 0,29% al 0,31%, en el caso de los españoles, el avance fue desde el 1,40% hasta el 1,45% y el de sus comparables italianos, desde el 1,65% hasta el 1,70%.

Hay que contar también, para explicar este último fenómeno, que el jueves tiene lugar la reunión ordinaria de política monetaria del Banco Central Europeo.

Además, se reunirá el Banco de Inglaterra el próximo jueves después de publicarse hoy el dato de inflación, que situó en el 3,1%, por encima de lo esperado por los analistas.

En el mercado de divisas, el euro perdió fuerza frente al dólar. La moneda comunitaria cedía un 0,35% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1726 unidades. Ello, después de conocerse cifras de evolución de los precios de producción más elevado de lo esperado por el consenso. Además, también influyó que el índice de confianza en la economía alemana cayera en diciembre por primera vez en cuatro meses.

El bitcoin, por su parte, recortaba levemente (un 0,30%), hasta los 17.100 dólares. Los expertos de BlackRock afirman que la criptomoneda se encuentra en un territorio extremo, en valoraciones de burbuja. La firma, además, apunta que el bitcoin no es un activo financiero como las acciones o como los instrumentos de renta fija. “Va a ser la mayor burbuja y colapsará”, apuntó en declaraciones a Bloomberg Prem Watsa, de Fairfax Financial Holdings.

En el mercado de materias primas, recogida de beneficios en el petróleo. El barril de Brent, que ayer llegó a acercarse a los 65 dólares, recortaba medio punto porcentual, hasta los 64,38 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, seguía al alza por cuarta jornada consecutiva, para superar los 58 dólares.

El precio de la onza de oro bajaba un 0,40%, hasta los 1.237 dólares, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio.