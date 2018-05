Mercadona lanza nuevos productos: salmón en lata y ensalada de flores La cadena de supermercados valenciana sigue con su política de innovación anunciada por Juan Roig LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 16 mayo 2018, 11:07

A los que no les gusta comer ensaladas suelen quejarse de que son muy aburridas y a los que no les gusta comer pescado lo achacan a la dificultad de quitar las espinas o de comprarlo fresco, aunque a la mayoría no le cuesta comer atún en lata. Ahora, Mercadona ha decidido ponérselo más fácil a estas personas y lanza dos productos nuevos: la ensalada de flores y el salmón en lata.

En el caso de la ensalada de flores, se trata de un mezclum de lechugas y brotes con diferentes tipos de flores comestibles. Se vende en bandeja de plástico al precio de 1,45 euros y se puede encontrar en el lineal de refrigerados, junto con otras ensaladas preparadas y los nuevos platos precocinados a base de verduras: el hindú y el oriental.

LP

El salmón en lata se encuentra junto al atún en lata. Se presenta en un pack de tres latas a un precio de 2,65 euros (el kilo sale a 17,67 euros). Se trata de porciones de pescado al natural que pueden consumirse como se haría con el atún.

LP

Más y mejores productos

El presidente de Mercadona, Juan Roig, anunció durante la presentación de los resultados de 2017 su voluntad de realizar una mejora generalizada de sus productos de marca propia: «Queremos grandes productos de gran calidad a un buen precio».

En ese sentido, señaló que buscan interproveedores especialistas, este es uno de los cambios de este año. Así, cuentan con 450 personas en prescripción y 450 en compras.

Además suman 167 centros de coinnovación que ha supuesto una inversión de siete millones, además de tiendas cerradas para probar estrategias y productos en Matosinhos, en Oporto, y en Paterna, en Valencia.

El año pasado la compañía incorporó 240 nuevos productos o soluciones y se ha mejorado 105 productos. «Queremos pasar de una calidad buena para el precio que se paga a que digan que para la calidad del producto, tiene muy buen precio», señaló.

En ese sentido, destacó que los productos de marca propia tienen indicado quién los produce. «Todos nuestros productos están fabricados por fabricantes y en todos ellos lo ponemos: Gallo, Horno de piedra (Toledo) o Francisco Aragón...», señaló con algunos de los productos expuestos en la rueda de prensa.

Igualmente, destacó que están desarrollando productos regionales, como la salsa de 'calçots' para Cataluña y algunos puntos de la Comunitat Valenciana, o la alubia arrocina de Álava de Garlá, en el País Vasco.