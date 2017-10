Mercadona rediseña su negocio con más confianza en la venta online Ximo Puig charla con el presidente de Aecoc, Javier Campo, y Juan Roig con el director general, José María Bonmatí. / damián torres La empresa de Juan Roig se reinventa con el salto a Portugal, tecnología y cambios en frescos ya implantados en cien supermercados INÉS HERRERO VALENCIA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:40

«Yo decía que no creía en la telecompra, hoy digo públicamente que sí creo en la telecompra». Con esas palabras, el presidente de Mercadona, Juan Roig, aparcó sus recelos sobre la venta online ante fabricantes y distribuidores del gran consumo, la misma audiencia que le oyó admitir en 2013 su fracaso en el modelo de productos frescos, al envasarlos y tratarlos como secos.

En presencia del presidente Ximo Puig y un sinfín de competidores y colaboradores, repasó la evolución de la compañía y esbozó su hoja de ruta para transformarla, hasta el punto de afirmar que «dentro de tres o cuatro años, no se parecerá en nada a la Mercadona actual». Eso implica elevar sus inversiones de 650 millones a los mil millones de este año y resignarse a ganar «la mitad que el pasado, y el que viene, lo mismo».

El empresario, que espera de los políticos «un marco de estabilidad» donde poder trabajar y generar riqueza, recalcó que Mercadona lleva el cambio en su ADN. «Lo más estable que hacemos es el cambio, estamos cambiando constantemente desde nuestros orígenes», dijo, y citó requisitos básicos para hacerlo, como estar «con el pincel en la mano, ser humilde, darse cuenta, tener voluntad de cambio y saber a dónde ir».

Roig eludió opinar sobre el conflicto catalán y el daño económico del que sí alertó Javier Campo, presidente de Aecoc. No obstante, al incidir en la importancia de tener claro el rumbo a seguir en la compañía, agregó: «Hay que saber a dónde ir, como lo que nos está pasando en España, que no sabemos hacia dónde vamos a ir o cómo se va a solucionar. Si sabes hacia dónde ir, es mucho más fácil hacer cualquier cambio». Y se atrevió, incluso, a 'retocar' los versos de Machado: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar... si sabes a dónde ir».

Durante casi una hora, admitió errores y apuntó jugadas para enmendarlos. En frescos, su nuevo modelo está implantado ya en cien tiendas y llegará a otras 500 en los próximos años, con «exitazos» como la exprimidora de naranjas que reconoció haber copiado a un competidor y la venta de jamón al corte.

Roig está «muy satisfecho» con la ampliación del horno y, sobre la venta de sushi, lamenta que tiene una vida de doce horas y «cuando termina el día, hay que tirarlo».

Entre sus movimientos clave, cita la incorporación de tecnología y la remodelación de tiendas que el cliente percibía como «anticuadas, frías y con carros que daban calambre». Por ejemplo, fueron «los últimos en tapar los congeladores» y, tras comprobar que el cliente los cierra y las ventas no bajan, asume que han «hecho el canelo muchos años».

El rediseño del negocio incluye, además, admitir que «un fabricante no puede fabricar una categoría entera» de productos y pasar, en cuatro años, de cien interproveedores y otros tantos proveedores a superar los 500 proveedores. «Por eso las sonrisas cuando he entrado hoy han sido mayores que en 2013», bromeó.

Dentro su filosofía de «prescribir al 'jefe' los productos con la máxima calidad para que se fabrique un carro menú al mínimo precio», y de ahí el auge de la marca blanca, remodeló su departamento comercial y lo amplió de 50 a 900 personas, al resignarse a que «no se puede hacer una tortilla sin romper huevos», es decir, vender más sin contratar.

En Portugal, tendrá que cambiar entre el 50% y el 60% de sus productos. «Lo que más me impactó es que no comen queso manchego», dijo Roig, sin olvidarse de la «revolución de quitarse la corbata» ni de «cambios mentales» como la obsesión por la calidad que les llevó a retirar los cotillones «porque el pito no pitaba» o el de «medir a la gente más por el esfuerzo que por los resultados», que le hizo dejar de preguntar por las ventas cuando visita sus tiendas.