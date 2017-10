Marina d'Or prepara la creación de un grupo hostelero propio en Valencia El propietario de Marina d'Or, Jesús Ger. / Juanjo Monzó Jesús Ger compra conocidos locales de ocio en la capital para gestionarlos de forma conjunta, respetando marca y especialidades R.E. VALENCIA. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:44

Marina d'Or se expande más allá de Oropesa del Mar. El dueño del complejo de ocio vacacional, Jesús Ger, lleva comprados más de una decena de locales de ocio y restauración en la ciudad de Valencia. La estrategia se incluye en un plan de diversificación con el que ampliar su mercado sin dejar el negocio hostelero.

Las operaciones se están realizando de forma puntual y no adquiriendo cadenas, respetando la marca, la plantilla, el estilo y el tipo de cocina y servicio de cada local. Se busca establecimientos que ya tengan la marca asentada y no obliguen a partir de cero. Los primeros traspasos se han realizado desde finales del verano y la empresa castellonense no se ha puesto una fecha límite a este plan de expansión.

Por el momento, los locales están facturando a través de la sociedad Marina d'Or, pero el objetivo es agrupar todos estos negocios en un grupo hostelero que se una al resto de sociedades que forman el emporio que lidera Jesús Ger.

El nexo entre los distintos activos es su actividad por encima de cualquier otra cosa, ya que se reparten por diversas zonas de la ciudad. Así, destaca el centro por medio de locales como la cervecería Finnegan's de la plaza de la Reina o Arrocería La Valenciana en la calle Juristas, pero también se ha adquirido el Restaurante la Gula en la zona de Blasco Ibañez y otros en barrios de ocio nocturno universitario como el de Benimaclet .

Fuentes del grupo Marina d'Or reconocen estos movimientos y, aunque no quieren entrar a detallar el proyecto, sí apuntan que no se busca hoteles u otros establecimientos en paralelo a otras actividades de la compañía. Sí se reconoce que la central de compras del complejo de ocio está realizando algunas de las adquisiciones de género, pero no la totalidad. De hecho, la variedad de suministros que necesitan al tratarse de cocinas de muy distinto tipo no permite una gestión de compras de este cariz.

Proveniente de Tarragona, Jesús Ger comenzó su actividad empresarial a mediados de los años 60 con la venta de electrodomésticos, especialmente televisores, por la costa castellonense. Los beneficios que obtuvo los reinvirtió en la compra de terrenos para el desarrollo de promociones inmobiliarias, pero la clave de su éxito llegaría en los años 90. Es entonces cuando decide concentrar la actividad en un terreno al norte de Oropesa del Mar.

Urbanizó este espacio complementando los apartamentos con hoteles de cinco hoteles de tres a cinco estrellas, parque acuático, diversas actividades de ocio y, lo que resulta fundamental, la creación de una imagen de marca: Mariana d'Or, como 'resort' de turismo vacacional para familias. A punto de estallar la burbuja inmobiliaria, la empresa impulso Marina d'Or Golf, en el PAI de Mundo Ilusión en el municipio de Cabanes. Habría ocupado 19 millones de metros cuadrados, pero no llegó a realizarse.