La CUP llama al boicot para «dejar de trabajar» con el Sabadell, Caixabank y BBVA Una oficina de Caixabank. / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU Un diputado de Compromís afirma que la entidad bancaria que se ha trasladado a Alicante no es bienvenida a la Comunitat. «Aquí no los queremos», dice R. E. VALENCIA. Viernes, 6 octubre 2017, 00:45

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant hizo un llamamiento ayer al boicot y se mostró partidaria de que la Generalitat de Cataluna y los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma «dejen de trabajar» con Caixabank y el banco de Sabadell, así como con el BBVA -que absorbió CaixaCatalunya- y que apuesten por un banco público o por cooperativas de crédito.

En una entrevista al diario digital 'Nació Digital', Reguant consideró que para construir la «nueva república catalana» es preciso «dejar de trabajar con La Caixa (Caixabank), banco de Sabadell y el BBVA». «Ya lo hemos pedido», dijo la política independentista.

Según la diputada de la CUP, «las entidades financieras siempre se han puesto al lado del mantenimiento del 'status quo' porque son 'status quo', pero algunos de éstos habrá que ver si al lado de quién se ponen si la independencia se hace efectiva», afirmó.

Reguant, que hizo esta entrevista horas antes de conocerse que el Sabadell iba a trasladar su sede social fuera de Cataluña -y que finalmente ha llevado a Alicante-, también se manifestó en las redes sociales. «Aquello de 'nuestros bancos' o de 'los bancos catalanes'. Siempre preservando intereses de unos pocos. Ahora es el momento de @fiareBE y @Coop57Catalunya (cooperativas)», recogió en un mensaje de Twitter. En la entrevista también se pronunció sobre el control de las finanzas de la Generalitat por parte del Estado, y afirmó que esto «implica empezar a trabajar escalonadamente con otros» bancos y reflexionar sobre «cómo construyes el Institut Català de Finances (ICF) para que tenga un papel activo en esto a partir de la semana que viene». Se trataría, añadió, de convertir el ICF «en el banco público que no ha sido hasta ahora, una cuestión vinculada a la ficha bancaria y el Banco Central Europeo, pero también con el impulso que le puedas dar».

Pero Reguant no fue la única líder política que criticó a las entidades bancarias e insistió en el boicot. El diputado autonómico de Compromís y excomponente del grupo musical La Gossa Sorda, Josep Nadal, utilizó también la red social Twitter para transmitir a sus seguidores que el banco de Sabadell, en su opinión, no es bienvenido a la Comunitat. Para el político, la entidad es «responsable del Modelo Alzira de sanidad y de los sufrimientos que ha provocado en Marina Salud. Aquí no los queremos».

El diputado de Pego se refiere a la participación del 50% que la entidad junto al fondo norteamericano Centene en la sociedad que dirige Alberto de Rosa tiene la gestión de los hospitales y departamento de salud de Dénia y la Marina, a través de la sociedad Marina Salud, además de los de Alzira y La Ribera, Vinalopó y Torrevieja.

Además, gestiona el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid y recientemente ha ganado el mayor concurso de gestión de la mayor red sanitaria de Colombia, Cafesalud, con 24 hospitales y presta servicio a los Hospitales de Villa María del Triunfo y Callao en Perú.