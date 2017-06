Jueves Santo deja de ser festivo en 2018 al no poder cambiar el sábado 8 de diciembre El calendario laboral de la Comunitat acaba con el puente de cinco días en Pascua y reduce a la mitad los fines de semana largos I. HERRERO valencia. Miércoles, 28 junio 2017, 00:46

Los valencianos se quedarán el próximo año sin el puente de cinco días en Semana Santa del que han disfrutado en los últimos dos años, ya que Jueves Santo dejará de ser festivo en 2018, según el calendario laboral acordado por el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva, que se elevará al Consell para su aprobación.

Ese órgano, formado por la Generalitat, la patronal y los sindicatos más representativos, ha fijado como los doce festivos autonómicos retribuidos y no recuperables el 1 de enero, Año Nuevo (lunes); 19 de marzo, San José (lunes); 30 de marzo, Viernes Santo; 2 de abril, Lunes de Pascua; 1 de Mayo, Día del Trabajo (martes); 15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora (miércoles); 9 de octubre, Día de la Comunitat (martes); 12 de octubre, Día de la Hispanidad (viernes); 1 de noviembre, Todos los Santos (jueves); 6 de diciembre, Día de la Constitución (jueves); 8 de diciembre, Inmaculada Concepción (sábado, no trasladable), y el martes 25 de diciembre, Navidad.

CC OO y UGT solicitaron que el festivo del sábado 8 de diciembre se trasladase a Jueves Santo pero la Generalitat aportó un informe de la Abogacía, apoyado en distintas sentencias, acerca de que sólo se permite el cambio de aquellos festivos que caen en domingo, no en sábado. Ese mismo motivo llevó a descartar también la pretensión de la CEV de adelantar el 15 de agosto al lunes 13 por razones de productividad.

Sobre el efecto de mantener en sábado el festivo del 8 de diciembre, la secretaria de Empleo de CC OO, Ana María García, apunta que, para quienes trabajen de lunes a viernes «será como trabajar un día más», ya que el cómputo de jornada anual excederá el que les corresponde y «las empresas deberían compensarles».

De prosperar esa propuesta, habrá sólo tres fines de semana largos, al ser festivo el viernes anterior o el lunes siguiente, los de Fallas, Semana Santa y la segunda semana de octubre. A ellos se sumaría el de Año Nuevo, a medio camino entre este año y el próximo, y hasta dos más en Valencia si el Ayuntamiento confirma como fiestas locales el lunes 22 de enero (San Vicente Mártir), sustituido este año por el 17 de marzo al caer en domingo, y el segundo lunes de Pascua (San Vicente Ferrer).

A esas doce fiestas autonómicas, que incluyen las estatales -Navidad, Año Nuevo, Trabajo e Hispanidad-, se añade en 2018 el sábado 6 de enero (Reyes), con carácter retribuido pero recuperable para quienes no tengan convenio colectivo, como los conserjes de finca, según contempla el Estatuto de los Trabajadores en caso de que la autonomía no pueda establecer una de sus fiestas tradicionales por no caer en domingo un suficiente número de las nacionales.