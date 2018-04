Jubilados cargan contra UGT y CC OO por dividir al colectivo en las protestas sobre las pensiones Concentración pensionistas en la plaza del Ayuntamiento. / juan j. monzó La entidad impulsora de las movilizaciones critica que los sindicatos convocaran otra marcha el domingo y les reclama que rectifiquen ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 23:53

Centenares de jubilados se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para reclamar unas pensiones dignas. Se trata de la segunda protesta en 24 horas después de que el pasado domingo miles de personas se movilizaran en una marcha convocada por UGT y CC OO. Sin embargo, los pensionistas y organizadores de la convocatoria de ayer lunes cargaron contra los sindicatos mayoritarios al considerar que han dividido al colectivo por querer desmarcarse con su propia marcha justo un día antes. «UGT y CC OO deben reconocer sus errores. Tienen que rectificar y juntarse con Coordinadora», sentenciaron desde la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que aglutina a diversos colectivos y es la impulsora de la concentración de ayer, así como de las celebradas recientemente en todo el país.

Con consignas como «Hacemos piña por una pensión digna», los asistentes reclamaban por la unidad de todos los implicados en la causa. «Nosotros vamos más allá, no solo estamos en contra de la subida del 0,25%, sino que exigimos la derogación de las reformas de 2011 y 2013, aquella que firmaron los sindicatos mayoritarios. Además, a diferencia de UGT y CC OO, nosotros creemos que esta causa debe ser apolítica y que no debe admitir ninguna bandera», afirma Ramón Pérez, uno de los portavoces de la Coordinadora Valenciana en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

«Hemos pasado de 15 a 25 años para hacer el cálculo de la pensión. También reivindicamos que no se continúe con la idea del factor de sostenibilidad, que llevará a otra rebaja de las pensiones para los que se jubilen el año que viene», prosiguió Pérez, quien además recalcó la necesidad de que las pensiones se equiparen al IPC de manera retroactiva. «Queremos recuperar todo lo perdido desde 2011 hasta ahora, que es más o menos un 7%», afirmó.

En la concentración, Vicent Barber, también miembro de la Coordinadora, leyó un manifiesto donde se expusieron todas las reivindicaciones. Entre ellas, destacó la necesidad de blindar el sistema público de pensiones en la Constitución. También se exigió una subida mínima del 8% tanto de la jubilación como de las pensiones no contributivas y subsidios. Otro de los puntos del manifiesto fue eliminar los topes de las bases de cotización «para elevar los ingresos y la jubilación con menos de 65 años».

Entre los manifestantes, Dolores Moreno, de 72 años y jubilada desde hace trece, sostenía una pancarta con el lema «Queremos pensiones dignas, no limosna», y señaló que su pensión de 631 euros es «limosna». Por su parte, Isabel Ortiz, miembro de 'Iaioflaut@s valencians' denunció que el empleo que se está creando es precario y no se está cotizando. «Las reformas dejaron en el paro a nuestros hijos, a los que hemos tenido que ayudar. Queremos una ley que blinde el sistema, no chapuzas como las que está haciendo», añadió.