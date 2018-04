El gurú empresarial que lee Juan Roig visita Valencia El profesor Raj Sisodia imparte una conferencia en Edem sobre el Capitalismo consciente ÁLVARO MOHORTE Valencia Martes, 17 abril 2018, 13:44

En la última presentación de resultados de Mercadona, Juan Roig aseguró que, de la misma manera que las personas comen para vivir pero no viven para comer, las empresas tienen beneficios para existir, pero no han de existir sólo para tener beneficios. Esta es una de las máximas de Raj Sisodia, uno de los gurús de la gestión empresarial que más han interesado al presidente de la cadena de supermercados, lector habitual de este tipo de libros.

Esta situación ha elevado el interés por la visita el miércoles 18 de abril a EDEM Escuela de Empresarios de este profesor en Babson y autor del 'bestseller' Capitalismo Consciente, quien explicará en qué consiste este movimiento que defiende una filosofía y modelo de gestión empresarial que cada vez tiene más seguidores en todo el mundo.

Será en la Babson Collaborative Summit, foro en el que distintas universidades de todo el mundo especializadas en emprendimiento pondrán en común metodologías innovadoras en este ámbito a través de una serie de actividades y ponencias. Babson Collaborative for Entrepreneurship Education es una iniciativa liderada por Babson College (Boston, EE.UU), considerada la principal universidad del mundo en emprendimiento.

Los miembros de esta red son escuelas de negocios y universidades de los cinco continentes interesadas en el desarrollo de la educación emprendedora y EDEM es miembro de Babson Collaborative desde su creación, ya que su oferta formativa está especializada en el ámbito del emprendimiento y forma parte además del ecosistema emprendedor Marina de Empresas, junto a la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels.

En concreto, a esta cumbre internacional asistirán representantes de las siguientes universidades: Babson University (EE.UU); Oulu Business School (Finlandia); Bennett University, Flame University, Jain University y ISME Indian School of Management & Entrepreneurship (India); Waseda University (Japón); Soldbridge International School of Business (Corea del Sur); Universidad del Desarrollo (Chile); Université Laval (Canadá); Almaty Management University (Kazajistán); EAE (España); CETYS Universidad y TEC de Monterrey (México); Facens (Brasil); Prince Mohammad Bin Salman College of Business and Entrepreneurship (Arabia Saudí); American University of Afghanistan (Afganistán); Nord University y NTNU (Noruega); Universidad de Piura (Perú); y Henley Business School, Plymouth University y Ulster University (Reino Unido).

Además de participar en las actividades y seminarios del día 18, los asistentes al congreso conocerán la gastronomía y el patrimonio cultural de la ciudad de Valencia y sus motores económicos a través de una serie de visitas que se iniciarán el martes 17 de abril. El Summit finalizará con una cena en el edificio Veles e Vents, en la Marina de València, donde se expondrán las principales conclusiones extraídas durante el día.

EDEM ofrece desde grados universitarios como el Grado en ADE para Emprendedores, adscrito a la Universitat de Valencia, hasta postgrados como el Máster en Emprendimiento y Liderazgo, adscrito a la Universitat Politècnica de València, pasando por programas sectoriales dirigidos a profesionales como son los Focus en Turismo y Focus en Deporte. Además, ofrece la posibilidad de que sus alumnos desarrollen y pongan en marcha sus proyectos emprendedores a través del programa Campus de la aceleradora Lanzadera.