José Capilla: «No invertir en ciencia y tecnología ha sido un error incluso en tiempos de crisis» José Capilla, presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (Ruvid). El presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i asegura que la investigación todavía está lejos de recuperar los niveles de financiación anteriores a los recortes José Capilla ELISABETH RODRÍGUEZ Valencia Viernes, 1 junio 2018

Al mundo de la investigación en el seno de la universidad todavía le queda mucho para recuperar la financiación necesaria con la que desarrollar todo su potencial, según explica el nuevo presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (Ruvid), José Capilla. «No invertir en ciencia y tecnología ha sido un error incluso en tiempos de crisis», afirma el experto, quien advierte de las negativas consecuencias de esta situación.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de la entidad?

-La coincidencia de esta etapa con la apuesta e importantes iniciativas de la Generalitat para ayudar a la captación de talento en el sistema universitario valenciano, para fomentar la innovación y la transferencia, para reforzar las relaciones entre la universidad y la empresa, hace que afronte con ilusión y expectativas los próximos años.

-¿Cuáles son los principales retos de la asociación?

-Ahora mismo tenemos por delante la participación en la definición del próximo programa marco de investigación de la Comisión Europea, contribuir al desarrollo de la estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación de la Comunitat, y al desarrollo y consolidación de la Agencia Valenciana de la Innovación.

-¿En qué estado se encuentra ahora mismo el desarrollo de la innovación en las universidades valencianas? ¿Ha mejorado con respecto a los años de la crisis?

-El sistema valenciano no ha cesado en su mejora continua y así lo demuestran muchos indicadores, incluido el hecho del avance en rankings internacionales de algunas de nuestras universidades que entran por primera vez en la última edición del conocido ARWU o ranking de Shanghái, por poner un ejemplo. Sin embargo, los serios recortes en I+D+i, tanto pública como privada, en los presupuestos ordinarios de las universidades públicas y en las restricciones impuestas a la renovación de las plantillas, han generado problemas muy serios que ponen en peligro al sistema. La situación ha ido mejorando pero todavía estamos lejos, por ejemplo, de recuperar los niveles de financiación previos a la crisis, y la plantilla de investigadores se ha deteriorado seriamente. Los efectos de esta situación persisten y pueden tener consecuencias en los próximos años. Si la situación hubiera sido otra más favorable en estos años no tengo dudas de que todas las universidades valencianas estarían a un mayor nivel de producción científica y con una mejor proyección futura. No invertir lo suficiente en el sistema de ciencia y tecnología ha sido un error incluso en tiempos de crisis.

-¿Cuánto han recortado tanto el Gobierno estatal como autonómico en partidas destinadas a la innovación en las universidades?

-Se alcanzó un máximo de gasto en I+D+i en 2008 que cayó significativamente hasta el 2014 de tal forma que en total, contando inversión pública y privada, se perdieron unos 2.000 millones de euros en España. A partir del 2015 se ha ido remontando pero no hemos alcanzado todavía los niveles precrisis. Sin embargo, el gasto en I+D+i respecto al PIB, en el conjunto de España se sitúa del orden de siete décimas por debajo de la media de la Unión Europea, estando la Comunitat entre dos y tres décimas por debajo de la media española. Debería apostarse por alcanzar y superar un gasto del 2% del PIB en I+D+i en menos de un quinquenio.

-¿En qué nivel está la innovación en las empresas valencianas?

-En la Comunitat se dan algunos factores que hacen que estemos sensiblemente por debajo de otras autonomías: el tamaño de las empresas y los sectores productivos. Se ha de mejorar sustancialmente la productividad y para ello es necesaria una apuesta por la innovación. Lo que se conoce como índice del gasto empresarial en I+D -gasto I+D/valor añadido- en la Comunitat está por debajo de la mitad del de España si se mira el total de la industria. En algunos casos la Comunitat tiene índices del orden de la media española o superiores: industria química, caucho y plástico o maquinaria y equipo mecánico son algunos ejemplos. Factores como el tamaño de empresa y el gasto en I+D+i nos sitúan muy por debajo de comunidades como Madrid, Cataluña y el Pais Vasco.

-¿Qué valoración hace de la gestión del Consell en materia de innovación?

-El sistema universitario valora el esfuerzo del Consell en un escenario de infrafinanciación. Poco a poco mejora la situación y se van generando nuevos programas que empiezan a lanzarse como el Plan Gent. No así la financiación de las universidades públicas que se mantiene en el escenario de la crisis todavía.

-¿Cree que la Agencia Valenciana de la Innovación corre riesgo de no funcionar bien si genera duplicidades con otros departamentos como el Ivace?

-Esperamos que la concepción de la agencia evite esas duplicidades. El mayor peligro es que no se lance el proyecto lo antes posible para que de tiempo de convencer al sistema de ciencia y tecnología valenciano, al empresarial y a nuestros representantes políticos de lo valioso de este proyecto.