Izquierdo culpa de la gestión de Banco de Valencia a Parra y su círculo de confianza I. HERRERO Valencia Viernes, 1 junio 2018, 18:13

Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja, asegura que la cúpula de la caja no ejercía un control sobre Banco de Valencia, a pesar de ser su socio de referencia, y responsabiliza al ex consejero delegado Domingo Parra de la gestión del banco intervenido en 2011 y vendido por un euro a Caixabank.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, así lo aseguró en su comparecencia, como testigo, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre supuesto falseamiento de las cuentas del banco de 2009 y 2010.

A dos meses de la intervención, sustituyó a Parra como consejero delegado de Banco de Valencia y al mes dio el salto a presidente ejecutivo, en sustitución de José Luis Olivas.

Ante Pedraz, señaló que su relación con Parra ya no es tan estrecha y centró en él las responsabilidades, junto al círculo de confianza formado por Agnés Noguera, Antonio Tirado y el fallecido Juan Antonio Girona y que, a su juicio, cuesta creer que fueran ajenos a lo que sucedía.

Izquierdo remarcó que, desde Bancaja, no tenía un conocimiento exhaustivo de Banco de Valencia porque los cuadros de dirección funcionaban de forma independiente. En cuanto al papel de Olivas, indicó que no tenía funciones ejecutivas pero era una persona bien informada.

La nueva ronda de comparecencias de testigos, solicitada por la fiscalía, siguió con el ex interventor general del banco Juan Ignacio Hernández, quien dijo no recordar buena parte de las cuestiones por las que le preguntaron. Además de defender las cuentas de 2010 que se investigan, declaró que nadie le dio instrucciones acerca de restringir la información a los consejeros y que en todo momento siguió las indicaciones del Banco de España, pero nunca tuvo conocimiento de que requiriese unas provisiones de 200 millones, con cargo a ese ejercicio.

La instrucción del caso se prevé que concluya a mediados de este año, según el abogado Diego Muñoz Cobo, impulsor de la querella inicial de la asociación de pequeños accionistas Apabankval contra una veintena de exconsejeros y directivos que en 2013 asumió Pedraz.