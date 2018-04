Los hoteles valencianos encabezan el alza de precios pese a los apartamentos turísticos Vista panorámica de Benidorm, una plaza donde se codean apartamentos y hoteles. / afp La tarifa se incrementó un 13,6%, casi el doble de la media nacional, tras un año récord en visitantes y de auge del arrendamiento vacacional Á. MOHORTE VALENCIA. Sábado, 14 abril 2018, 00:46

El negocio turístico ha registrado en 2017 cifras récord en número de visitantes y gasto en la Comunitat Valenciana. Esta situación se ha vinculado en distintos foros al auge de los apartamentos turísticos, que registró el pasado año más de 11,8 millones de pernoctaciones y un incremento interanual del 10,8%, de forma que la Comunitat se ha situado en segundo lugar por número de pernoctaciones a escala nacional, tras Canarias y por delante de Andalucía y Baleares, a partir de los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque este movimiento ha puesto en pie de guerra a los hoteleros, que interpretan esta modalidad residencial como una competencia desleal, lo cierto es que también ellos le han sacado partido desde un punto de vista económico al boom. Así, la Comunitat Valenciana se ha situado a la cabeza de España en el incremento de las tarifas de alojamientos hoteleros durante el primer trimestre del año, con un repunte del 13,6% y por delante de Aragón (9,5%), La Rioja (8,8%) y Extremadura, que subió un 7,6%. Solamente bajaron los precios en Asturias (-3,2%) y en Murcia (-1,4%).

Así lo recogen los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, las tarifas de hoteles, hostales y pensiones mantienen la subida de precios. El primer trimestre de 2018 ha acabado un alza del 7,1%, impulsada en gran medida por el repunte del 6,4% en tasa interanual que tuvo lugar en marzo, por lo que la Comunitat duplica la media nacional.

El sector advierte de que lleva años de contención y que se han definido dos tipos de clientes distintos

A falta de ver el comportamiento de los apartamentos en este periódico (dato que todavía no está disponible en el INE), desde el sector se advierte de un cambio de estrategia. Después de un lustro siendo testigos de la «hotelización de la viviendas», con precios inasumibles para una establecimiento convencional, el precio no puede ser la referencia. Al menos no puede serlo si se compara con estos otros alojamientos turísticos.

Tras años de contención por la crisis y después de frenar el aumento de la rentabilidad ante el avance del fenómeno de las web de arrendamientos temporales, se han definido dos perfiles de clientes, que optan por una opción u otra opción según sus circunstancias o el tipo de viaje que emprendan.

Como ejemplo se enfrenta este alza de los hoteles y la congelación del precio en los apartamentos, como indicaba un estudio un operador de primer orden como Airbnb con sus propios datos.

El tirón de la Semana Santa

Los precios en la rúbrica del INE referida al turismo y hostelería aumentaron, con un avance del 1,1% en el trimestre a pesar de que durante el mes de marzo repuntó un 2,8% en tasa interanual. Por comunidades autónomas, todas incrementaron sus precios en el primer trimestre, impulsadas por la Semana Santa.

Las subidas más acusadas se registraron de nuevo en la Comunitat Valenciana (+1,7%) y la Aragón (+1,6%). Por detrás quedaron La Rioja, que ascendió un 1,4%, junto a Extremadura, cuyos precios crecieron un 1,3% en el primer trimestre.

Respecto a la variación de los precios en el tercer mes del año frente a marzo de 2017, también lideran la escalada de precios la Comunitat y Aragón, con un 3,3% y un 3,2% respectivamente. La Comunidad de Madrid (+3,1%) y Baleares (+3%) también experimentaron subidas significativas en marzo.

Por su parte, los precios de los paquetes turísticos en España subieron un 1,4% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo del año pasado, siendo así la primera subida trimestral desde 2008, cuando el alza fue de apenas el 0,8%. La subida de los precios viene determinada, sobre todo, por el avance producido en el mes de marzo debido a que este año la Semana Santa ha caído en el tercer mes del año. Frente a marzo de 2017, los precios de los paquetes turísticos repuntaron un 6,4%.

Los viajes organizados a destinos nacionales han escalado su precio un 4,2% en el primer trimestre del año, mientras que las tarifas de paquetes internacionales se mantuvieron invariables frente al acumulado de los tres primeros meses de 2017. Las tarifas de los vuelos nacionales cayeron un 0,5% de enero a marzo en tasa interanual, mientras que los vuelos internacionales se encarecieron en un 3,9%. Por su parte, el precio del transporte de pasajeros por mar subió un 0,4% pese al descenso del 20,5% que tuvo lugar en el mes de marzo.