Horario y recorrido de la Manifestación del 1 de Mayo en Valencia La manifestación del Primero de Mayo se celebra bajo el lema 'Tiempo de ganar: igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas' LAS PROVINCIAS Lunes, 30 abril 2018, 10:20

La manifestación del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, que este 2018 se celebra bajo el lema «tiempo de ganar: igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas», recorrerá este martes 1 de mayo las calles de Valencia. La manifestación saldrá a las 11.30 horas desde la plaza de San Agustín y tendrá los siguientes recorridos:

1) San Vicente-Periodista Azzati-Pl.Ayuntamiento-Barcas-Pintor Sorolla-Pl.Alfonso el Magnánimo-Palacio de Justicia-Porta de la Mar-Navarro Reverter-Pl. América

2) San Vicente-Paz-Pl. Alfonso el Magnánimo

3) Guillem de Castro-Murillo-Quart-Caballeros-Pl. Manises-Serranos-Pl. Fueros-Conde Trénor-Pintor López-calle Boix-Ermita de Sant Jaume-Pl. Comte de Carlet.

Puntos de encuentro de las manifestaciones de este día 1 de mayo:

CASTELLÓN 11.30h C/ Sant Lluís

VALENCIA 11.30h Pl Sant Agustí

ALICANTE 11.30h Escalinates IES Jorge Juan

ELCHE 11h Pl de Barcelona

ALCOY 11.30h Passeig Albereda

Marisa Baena, secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT PV ha puesto en evidencia que la discriminación y la precariedad en el trabajo ponen en peligro la salud y seguridad de todas las personas trabajadoras, y ha recalcado que los datos de siniestralidad laboral en la Comunidad Valenciana muestran que las empresas no invierten en prevención ni en formación en esta materia con lo cual accidentes que ya prácticamente no se producían han vuelto a ganar presencia , y que además no cumplen con lo estipulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En esa línea Baena ha puntualizado que 56 accidentes de trabajo mortales en la Comunitat en el año 2017 y 322 graves es inadmisible en ese sentido ha puntualizado que además las cifras siguen al alza, ya que en lo que llevamos de año más de 12 personas han perdido la vida en accidentes laborales.

Además de ello Baena ha señalado que ''en UGT-PV estamos muy preocupados por las patologías de origen laboral, que en muchos casos quedan ocultas debido a las malas prácticas de algunas mutuas, a pesar del incremento en su declaración gracias al sistema de información y vigilancia epidemiológica instaurado por la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Por ello desde UGT-PV seguimos denunciando que todavía quedan fuera de las estadísticas, y por tanto dificultando su prevención, las enfermedades causadas por agentes cancerígenos, químicos o biológicos, las derivadas de riesgos psicosociales, del acoso laboral, o de la violencia física o verbal que a menudo sufren empleadas y empleados públicos''.

Por último Baena ha mencionado el perfil medio del accidentad que es el de una persona de entre 35 y 40 años, con contrato indefinido perocon menos de 36 meses de antigüedad en la empresa y que trabaja en empresas de menos de 50 trabajadores

En cuanto a la llamada a las movilizaciones del 1º de Mayo Tino Calero, Secretario de Organización de UGT PV ha expresado que los motivos son muchos, y que este año tienen un lema claro y directo que quiere reflejar el momento político, económico y social actual y nuestra posición frente a la vulnerabilidad de los trabajadores.

En este sentido, Calero ha considerado que es necesario demandar con contundencia la derogación de la reforma Laboral, medidas que garanticen la subida de los salarios, ya que los mismo se han estancado tras la crisis y no permiten que la mejora económica llegue a la clase trabajadora, y ante todo tener claro , ha dicho que «necesitamos demandar un nuevo modelo de crecimiento, ya que el actual está basado en un incremento de las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo».

Además de ello, Calero ha mencionado la necesidad de reclamar también este 1º de Mayo por el cambio de modelo de financiación, ya que el actual ha convertido a la Comunidad Valenciana en la única comunidad pobre que aporta al conjunto del Estado más de lo que recibe. Y es que ha dicho, sin recursos no puede haber inversiones ni mejoras.