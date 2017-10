El líder mundial en alquiler vacacional insta a «no demonizar» el sector y reivindica su impacto económico HomeAway se desmarca de los «problemas concretos con vecinos» de los apartamentos turísticos y afirma que compete a las administraciones controlar la oferta INÉS HERRERO Martes, 31 octubre 2017, 13:53

HomeAway, líder mundial en alquiler vacacional, realizó hoy un llamamiento a “no demonizar las viviendas de uso turístico” y reivindicó el impacto económico que generan estos alojamientos en los comercios y negocios de hostelería de su entorno, que cifra en más de 2.600 millones de euros en la Comunitat Valenciana en los dos últimos años.

Así lo recoge su último barómetro de alquiler vacacional en la Comunitat elaborado entre viajeros españoles, que dibuja un perfil de usuario con más peso de las familias (61%) que en los hoteles, seguido de parejas (23%) y grupos de amigos (14%), y que realiza viajes más largos y gasta más durante su estancia, 523 euros frente a los 310 euros de los usuarios de hoteles.

Un 99% de los usuarios encuestados asegura no haber tenido “ningún tipo de conflicto” con los vecinos. Según Joseba Cortázar, director de Comunicación de HomeAway, ese dato “demuestra que el modelo alojativo, per se, no es un generador de problemas”. Preguntado por las quejas vecinales registradas en Valencia, se desmarcó de los “problemas concretos” detectados en distintas ciudades de España y sostuvo que “la problemática no es generalizable” y que, en todo caso, compete al Ayuntamiento analizarlo y establecer cuotas por alojamientos para que la oferta sea sostenible.

Respecto a las sanciones impuestas por la Generalitat a distintas plataformas online, entre ellas HomeAway, Cortázar indicó que recurrieron a los tribunales y están a la espera de juicio, con el argumento de que quien tiene la obligación de publicar el número de registro “es el propietario de la vivienda, no el intermediario pasivo y automático”. A su juicio, compete a la administración “vertificar y controlar la oferta”, algo “insostenible” para plataformas como Homeaway.