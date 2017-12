Susana de Antonio | Delegada de Euronext «Grandes compañías españolas no salen a Bolsa por motivos internos y familiares» Susana de Antonio, directora de Euronext en España. / Damian Torres La directora en España de la Bolsa de París, Ámsterdam, Bruselas y Lisboa, explica que importantes firmas podrían cotizar pero prefieren no hacerlo al disponer de fondos y para conservar la privacidad ELISABETH RODRÍGUEZ Valencia Lunes, 4 diciembre 2017, 00:34

La financiación a través de la Bolsa sigue siendo todavía un terreno inhóspito para muchas compañías, sobre todo para aquellas de menor tamaño. Susana de Antonio, directora en España de la única bolsa de valores paneuropea (Euronext), derriba los prejuicios que existen al respecto al afirmar que permite a las pymes conseguir liquidez sin perder su independencia. Según explica, Euronext cuenta con 1.300 compañías cotizadas, de las cuales, 740 son pymes. Además, dentro de estas 740, hay 300 con menos de 50 personas. Sin embargo, la presencia de firmas pequeñas españolas es escasa, algo que achaca al temor y desconocimiento, mientras que las grandes empresas se resisten a la Bolsa por otros motivos. «Quizás tampoco tienen tanta necesidad de financiación y no quieren someterse a esa exposición pública», sostiene la directiva tras participar en una mesa redonda en la Marina de Empresas.

-¿A qué atribuye que grandes empresas españolas como El Corte Inglés o Mercadona no den el paso de salir a Bolsa?

-En el caso de compañías grandes, más que desconocimiento, probablemente lo que ocurre es que tienen detrás una legión de bancos. Estas empresas toman la decisión de no salir a Bolsa por motivos internos o incluso familiares si se trata de una empresa familiar. O quizás tampoco tienen tanta necesidad de financiación y no quieren someterse a esa exposición pública. En definitiva, son temas de gobierno corporativo interno, pero puede ser que dentro de unos años se lo planteen.

-¿Cuáles son los planes de Euronext a corto plazo?

-Nos hemos planteado como estrategia en los próximos dos o tres años consolidarnos como el 'hub' tecnológico a nivel europeo. Por ello, hemos abierto oficina en Alemania, España, Suiza e Italia para darnos a conocer como alternativa de financiación y especialmente para compañías tecnológicas. Hemos identificado un hueco en los mercados locales de estos países, ya que no funcionan bien, no existen o no se están haciendo uso de ellos por parte de las compañías. Esto genera beneficios mutuos tanto para las que ya están cotizando como las nuevas, ya que crea más oportunidades de 'networking' y colaboración.

-¿Qué ofrece una bolsa paneuropea a las 'start ups'?

-Ofrecemos independencia de cara a la gestión del empresario y del fundador. Muchas veces estas empresas, cuando dan entrada a fondos, acaban cediendo el control de la compañía. Estos fondos tienen vocación de involucración y control de las inversiones. Además, a la hora de iniciar una ronda, la empresa debe contar con los intereses de varios inversores y eso es difícil de gestionar, complica la existencia y hace que el emprendedor esté más centrado en la gestión de inversiones e inversores que en su negocio. También ofrecemos un red de más de 400 inversores institucionales, de perfil internacional, especializados en tecnología. Aparte está la credibilidad con la que cuentan las cotizadas a la hora de captar clientes, así como la retención de talento, puesto que hay planes de incentivos ligados a la evolución de la acción.

-¿En qué se diferencia esta plaza del resto de bolsas?

-El primer factor, que somos paneuropeos, lo que te da una visibilidad y una alcance que no se puede comparar con un mercado de un solo país. Luego está el foco y el acceso de las pymes, que en el mercado local lo tienen más complicado. Nosotros operamos varios segmentos de mercado, por lo que contamos con distintos niveles. Tenemos Euronext Access, para empresas más pequeñas -el tamaño mínimo es un millón de euros en un primera fase-. Luego está Euronext Growth, para empresas con recorrido y que ya han cerrado alguna ronda de financiación. Ahí, el tamaño de la operación son dos millones y medio, además de tener dos años de cuentas auditadas. Por último, nuestra especialización en compañías tecnológicas, que aunque no es exclusivo.

-¿Qué presencia tienen las compañías españolas Euronext?

-De momento, tenemos una presencia limitada. La primera que salió a cotizar fue Antevenio, una compañía bastante innovadora al dar el salto en 2007, cuando todavía no había tanto foco por nuestra parte. Es un caso de éxito y la verdad es que es un ejemplo buenísimo para otras compañías. Cuando salió a cotizar tenía 6 millones de ventas y consiguió levantar 8 millones. Hay otras compañías; en la parte de Acces está Quadpack, una compañía catalana y esperamos que se vayan uniendo muchas más.

-¿Cuál cree que es el motivo de esa situación?

-En general hay desconocimiento. La gente no conoce mucho los mercados fuera de sus fronteras y las empresas suelen generalizar al creer que todos los mercados son igual de complicados. Se piensa que va a ser un proceso muy difícil, que implica muchos recursos y no es así. Ahora un proceso de salir a bolsa puede durar 5 o 6 meses y los costes son parecidos a los que conlleva recurrir a un 'venture capital' (capital riesgo). Nosotros lo que exigimos son resultados mensuales, un control más directo, pero la complejidad es menor que tener un inversor privado. Otro factor es la falta de cultura en ese sentido, sobre todo entre las pymes. Demostramos que hay inversores interesados en compañías de menor tamaño y que consiguen levantar fondos.