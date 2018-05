La gran floración en cítricos no siempre da mucha cosecha Excesiva floración. / toni losas Lunes, 7 mayo 2018, 00:43

La exuberante floración que están desplegando todas las variedades citrícolas y en todas las zonas induce a que, como suele ocurrir en ocasiones similares, empiecen a prodigarse opiniones que lanzan las campanas al vuelo, haciendo correr la idea de que la próxima campaña habrá un fuerte aumento generalizado de la producción. Sin embargo no siempre es así. Suponer que a mayor número de flores de azahar corresponderá mayor cantidad final de frutos, no siempre es correcto. Puede que sí, pero también cabe que no, y la experiencia indica que en estos casos, con tantísima flor, se han dado más decepciones que confirmaciones, aunque siempre habrá casos y casos. Hablamos globalmente, claro, y debemos recordar qué ocurrió el 14 de mayo de 2015, cuando un fortísimo poniente elevó las temperaturas por encima de 40 grados y diezmó de golpe la que se anunciaba como la cosecha del siglo. Conviene menos flores para que haya menos competencia entre ellas y cuajen mejor.