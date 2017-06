El Gobierno se desmarca de la hoja de ruta de Feria Valencia por falta de información Vista aérea de Feria Valencia. / irene marsilla La representante del ministerio se abstuvo en la votación del protocolo para refundar la entidad porque no tenía datos suficientes del proceso INÉS HERRERO Jueves, 8 junio 2017, 20:25

La hoja de ruta para refundar Feria Valencia, anunciada hace más de un año por la Generalitat, el Ayuntamiento y la propia institución, no ofrece información suficiente sobre el proceso a seguir. Al menos, ese el motivo que llevó al Ministerio de Economía a abstenerse en la votación del Patronato del pasado viernes, convocado específicamente para habilitar al presidente del comité ejecutivo ferial, José Vicente González, para que firme el documento que recoge los compromisos de todas las partes.

La directora territorial de Comercio en la Comunitat y responsable del ICEX en Valencia, Cristina Martínez Vayá, fue la única vocal que se desmarcó de esa iniciativa, último escollo para que la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la propia Feria suscriban el protocolo de intenciones y dé comienzo la reestructuración. Martínez Vayá, que no explicó su abstención en la reunión, señala a LAS PROVINCIAS que es el Ministerio el que decidió el sentido de su voto en el Patronato y que el motivo no es otro que la falta de datos suficientes sobre el proceso. «La razón es que no había suficiente información, como han manifestado otros participantes», apunta.

En este sentido, alude a la falta de «un itinerario» preciso, con un calendario de actuación y detalles sobre «qué va a pasar» con el negocio ferial. Cabe recordar que el escueto documento facilitado a los miembros del Patronato días antes, que previamente recabó la adhesión del Ayuntamiento y del Consell, no recoge plazos ni precisa el modelo de la futura gestora. Tampoco si ésta tendrá una mayoría privada, como se anunció hace más de un año e insistía el miércoles el conseller de Hacienda, o una participación pública mayoritaria, como planteó después el titular de Economía, Rafael Climent.

El reparto de tareas anunciado hace un año no ofrece plazos ni precisa el futuro modelo

De hecho, según confirman a este periódico diversos participantes en la reunión, no hubo ni una mención a este trascendental asunto, motivo del último desencuentro entre los socios de gobierno del Consell. En la reunión del Patronato, simplemente se autorizó a González a firmar esa hoja de ruta, de momento sin fecha para hacerlo, y se designó a Enrique Soto y a Luis Martí, director y secretario de Feria Valencia, como sus representantes en la comisión de seguimiento del pacto.

Aunque sin ahondar en el tema, hubo quien señaló en el encuentro la falta de un cronograma sobre la reestructuración, así como la importancia de que no se produzca una ruptura con el modelo de la centenaria institución o que ésta conserve su valencianía, como se insiste recientemente desde Compromís.

En cuanto se firme el protocolo de intenciones y la Generalitat y el Ayuntamiento designen a sus representantes en la comisión de seguimiento, se empezará a trabajar realmente en cómo se refunda la institución, según las mismas fuentes, que recalcan que todavía queda mucho camino por recorrer.

Además, subrayan que el Patronato deberá pronunciarse sobre cada paso que se vaya a dar, con independencia de que autorizase la firma del documento que recoge el reparto de tareas global. Por tanto, el Ministerio de Economía podría respaldar el proceso más adelante, si lo considera oportuno, como también podrían desmarcarse el resto de vocales.

En concreto, Hacienda (PSPV) es la responsable del decreto de asunción de la millonaria deuda de la ampliación del recinto, que asegura tener listo desde hace meses y debe ser convalidado por Les Corts. Su intención era presentarlo al Consell junto a la modificación del decreto de ferias, competencia de Economía (Compromís) y que dará a la Generalitat la posibilidad de promover ferias de forma directa o indirecta. El Ayuntamiento, a su vez, rescatará la concesión sobre los inmuebles y sacará otra a favor de la Generalitat, mientras que la Feria se compromete a no pedir indemnización por perder la concesión y a disolver su Patronato, que será sustituido por una gestora provisional. Después, habrá que buscar socios privados.