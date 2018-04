«Los futbolistas son conservadores al invertir» Javier Arizmendi. Javier Arizmendi cambió el balón y las botas por el ordenador y los mercados. Ahora, como asesor y gestor financiero, trata de concienciar a los deportistas en activo de que planifiquen bien su patrimonio para mantener su nivel de vida cuando se retiren ESTHER GARCÍA LÓPEZ / FINANZAS.COM Jueves, 5 abril 2018, 10:09

Javier Arizmendi planificó bien su futuro como ahora planifica el patrimonio de sus clientes. Compaginó el fútbol en equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Deportivo de la Coruña, el Zaragoza, el Getafe y su participación en la Selección Nacional con los estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y un MBA en finanzas, todo ello para encontrar una alternativa profesional que le apasionara cuando dejara la élite del fútbol: la de asesor y gestor financiero.

-Tras acabar su carrera como futbolista, ¿qué le llevó a convertirse en asesor y gestor de patrimonios?

-Siempre me han gustado los números, incluso empecé la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, pero no la podía compatibilizar con el fútbol y me pasé a ADE. Cuando fui generando ahorro con el fútbol me gustaba informarme sobre los productos de inversión que me ofrecían las entidades financieras y ponerlos en tela de juicio y, poco a poco, me fue picando el gusanillo de las finanzas.