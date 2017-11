Fotos de los 9 proyectos de Lanzadera en moda y complementos en 2017

1. TOUCH THE SKY. Se trata de una marca que fabrica gafas de vista que protegen de la perjudicial luz azul --la que irradian las pantallas de ordenador o de teléfono-- y que emplea la madera en muchas de sus monturas. Tanto sus gafas de vista como las de sol están al día de las últimas tendencias de la moda.

2. SEPPIA. Si alguien quiere una camisa que no se arrugue, no se manche y no absorba olores puede comprarla en Sepiia, una de las marcas elegidas por Lanzadera para desarrollar su proyecto y que "ha captado rápidamente la atención del público". Diseña y fabrica camisas partiendo de un estudio de la anatomía y la biomecánica del cuerpo humano para facilitar la movilidad. Además, mezcla las características de las prendas técnicas de deporte con el saber hacer de la sastrería clásica. El tejido permite absorber la humedad y facilita que la prenda seque rápidamente, mientras que el tratamiento antimanchas consigue que los líquidos "resbalen sin dejar ni rastro".