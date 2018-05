Ford incluye a Valencia en la prueba de sus primeras furgonetas híbridas enchufables Furgoneta Transit El presidente de Ford Europa indica que la producción comienza en 2019 pero no ha revelado si se hará en Almussafes ELÍSABETH RODRÍGUEZ Miércoles, 9 mayo 2018, 18:42

El presidente y consejero delegado de Ford Europa, Oriente Medio y África, Steven Amstrong, ha anunciado que Valencia contará con una flota de furgonetas Transit híbridas enchufables en el marco de su proyecto europeo, que ya lleva seis meses funcionando en Londres. «Es una investigación de Ford que se basa en expandir estos vehículos enchufables. Hemos trabajado con la Generalitat y el Ayuntamiento para ver los beneficios que tendrá tanto para los clientes y el medio ambiente», han explicado esta tarde el dirigente en el Palau de la Generalitat.

No obstante, el directivo no ha especificado la inversión del proyecto ni la planta donde serán fabricados. «Hoy no se trata de anunciar la ubicación de dónde se producirán si no de que este test piloto de híbridos enchufables también se hará en Valencia», ha afirmado Amstrong, quién ha asegurado que la ciudad contará con entre 10 y 15 de estas furgonetas sostenibles.

En cuanto a detalles del proyecto como, por ejemplo, quiénes serán los usuarios de estos vehículos, Amstrong ha explicado que todavía lo están estudiando junto al consistorio. «Esperamos lo mismo que en Londres. En Londres lo utilizan empresas y autoridades. Estamos identificando un amplio rango de clientes», ha concretado. Por otro lado, Amstrong ha determinado que la producción comenzará en 2019, a falta de determinar cuándo podrán verse en Valencia estas furgonetas en marcha.

Por su parte, la Generalitat aporta un millón de euros para impulsar el proyecto. «Hoy ponemos las bases de un acuerdo para conseguir movilidad sostenible. Quiero agradecer a Ford su confianza en Valencia para ello y agradecer al ayuntamiento su esfuerzo para que sea una ciudad sostenible también en la movilidad», ha manifestado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. A estas palabras de agradecimiento también se ha sumado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó: «Quiero agradecer a Ford su apuesta por estos temas. El ayuntamiento está preparado y deseoso de trabajar con Ford para una movilidad más sostenible y respetuosa».