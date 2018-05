Ford encarga a Almussafes otro Mondeo híbrido sin aclarar el futuro del modelo El presidente de Ford Europa, Steven Armstrong, entre Joan Ribó y Ximo Puig, con Jesús Alonso (Ford España) a su lado. / damian torres La compañía amplía de Londres a Valencia el ensayo que pone Transit enchufables al servicio de empresas y autoridades I. HERRERO / E. RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:13

La visita del presidente de Ford Europa, Steven Armstrong, dejó ayer un sabor agridulce entre los trabajadores de la planta de Almussafes. Por un lado, les anunció que la factoría producirá la versión híbrida del Mondeo ranchera, que se suma a la que fabrica para la carrocería de cuatro puertas, pero sin aclarar el futuro del modelo cuando retire el actual, en torno a 2022.

Dentro de la visita anual que instauró hace tres años su antecesor, Jim Farley, Armstrong se reunió con medio millar de trabajadores de la instalación para abordar la marcha del negocio y ratificar el compromiso de Ford con Valencia, en un contexto en el que la compañía no obtiene el margen deseado en Europa.

Y fue en esos encuentros matutinos, según confirman a LAS PROVINCIAS desde la empresa, cuando les trasladó que ampliarán la oferta de híbridos del Mondeo con la versión ranchera, sin dar indicación alguna sobre la carga de trabajo futura de la planta más allá del próximo lavado de cara (conocido como 'restyling'), previsto para finales de este año o principios del siguiente.

La planta recibirá cerca de un millón de euros para la nueva versión del ranchera que fabricará en 2019

Según Carlos Faubel, del sindicato mayoritario, UGT, ese nuevo encargo para 2019 podría conllevar una inversión cercana a un millón de euros y evitar leves ajustes de personal pero sabe a poco, sobre todo porque llega en un contexto en el que «lo que ocupa y preocupa es qué pasar después por las noticias de cancelación que llegan de Estados Unidos y que no tardarán en llegar aquí».

Como publicó este periódico, la decisión de Ford de centrarse en los todocamino inquieta a la plantilla, al ver peligrar tres de sus cinco modelos actuales: Mondeo, S-MAX y Galaxy, que suman unos 500 de los 1.840 vehículos que fabrica a diario. Y así se lo trasladó Faubel a Armstrong, que se limitó a tomar nota.

En su comparecencia vespertina tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde Joan Ribó, aseguró que la cancelación del Mondeo en Estados Unidos no afecta a la planta valenciana ni a ninguna otra europea. «Lo que ocurre en Estados Unidos no afecta a la producción del Mondeo en Valencia ni de ningún otro modelo», sentenció Armstrong para, acto seguido, afirmar que no haría más declaraciones sobre este asunto.

El presidente de Ford Europa tampoco quiso pronunciarse sobre los planes de futuro de la planta valenciana, inmersa en un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los 270 trabajadores de montaje de motores, a la espera del nuevo modelo Maverick.

Amstrong remarcó que Ford ha invertido más de 2.900 millones en su planta de Almussafes desde 2011 y recordó que, en noviembre, anunció una inversión de más de 750 millones para fabricar la próxima generación del Kuga, el modelo estrella, responsable de la mitad de la producción de la factoría.

En su breve comparecencia ante los medios de comunicación, se esforzó por ceñirse al proyecto de movilidad sostenible que Ford pondrá en marcha en colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Se trata de la ampliación de las pruebas en Londres con Transit híbridos enchufables, un proyecto piloto que lleva medio año en marcha sobre el uso de furgonetas que funcionan únicamente con energía eléctrica en las áreas urbanas.

Según Armstrong, Valencia contará con entre diez y quince de estos vehículos, sin concretar si se fabricarán en Almussafes o en Turquía -como los de Londres- ni la inversión del proyecto. «Hoy no se trata de anunciar la ubicación de dónde se producirán, sino de que este test piloto de híbridos enchufables también se hará en Valencia», sostuvo.

Aportación pública

Por su parte, la Generalitat aportará un millón de euros al proyecto. «Hoy ponemos las bases de un acuerdo para conseguir movilidad sostenible. Quiero agradecer a Ford su confianza en Valencia y al ayuntamiento, su esfuerzo para que sea una ciudad sostenible también en la movilidad», subrayó Puig.

En cuanto a los futuros usuarios, Armstrong explicó que todavía lo están estudiando junto al consistorio. «Esperamos lo mismo que en Londres, donde lo utilizan empresas y autoridades. Estamos identificando un amplio rango de clientes», dijo. Avanzó que la producción comenzará en 2019, sin fecha para su llegada a Valencia. Este proyecto se enmarca en los más de 9.200 millones invertidos para incorporar 40 vehículos electrificados globales, 16 totalmente eléctricos para 2022.