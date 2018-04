Un tercio de los borradores de la renta que envía Hacienda contiene errores El colegio de gestores administrativos advierte del riesgo de sanciones posteriores o pérdida de desgravaciones por no realizarla correctamente I. H. Jueves, 26 abril 2018, 00:23

valencia. Uno de cada tres borradores que envía Hacienda a los contribuyentes «contiene errores que suelen conllevar sanciones o pérdidas de desgravaciones para el contribuyente». Con ese dato, desde el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y Castellón advertían ayer de los riesgos de no revisar concienzudamente toda la documentación, en especial la relativa a los bienes inmuebles y a la información de carácter financiero, donde es frecuente que la información no sea correcta.

«Con la declaración de la renta no se juega, hay que dejarla en manos de profesionales», reivindican desde el colectivo, con el argumento de que es un impuesto «muy complejo» y que requiere «tiempo y asesoramiento».

Según explica Gustavo Terrer, tesorero de la entidad, es frecuente que el borrador incluya errores relativos a la vivienda, como aparecer a nombre de quien la donó o dejó en herencia a sus parientes por no haber modificado el catastro o no tener en cuenta si la hipoteca es sobre la vivienda habitual o no, con la consiguiente implicación a efectos de desgravaciones.

Otro de los ámbitos que copan buena parte de los fallos detectados son las cuentas bancarias. Por ejemplo, incluir a los hijos de una persona mayor como titulares de su cuenta o que vaya a nombre de un cónyuge pese a ser conjunta.

En este contexto, y con la nueva aplicación de Hacienda que permite enviar el borrador de rentas sencillas, los gestores administrativos recuerdan que «la inmediatez puede inducir a errores como no incorporar datos que acarrearán sanciones posteriores, o perder las posibles desgravaciones».