Hacienda espera 20 millones de declaraciones de Renta y devolver 9.468 millones, un 5,3% menos 01:21 Contribuyentes presentando la declaracion de la Renta. / Archivo Estima que en la campaña que empieza hoy se presenten 13,7 millones de declaraciones a favor del contribuyente, un 2% menos, y un alza del 8% de las de signo a pagar hasta los 5,2 millones DAVID VALERA Madrid Miércoles, 4 abril 2018, 14:28

La Agencia Tributaria prevé que se presenten 19,94 millones de declaraciones en la campaña de Renta referida a 2017 que comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 2 de julio. Esta cifra supone un incremento del 1,1% respecto al ejercicio anterior debido a la «fortaleza de los salarios y la mejora del empleo», según ha explicado el director del departamento de Gestión Tributaria, Rufino de la Rosa. Sin embargo, el organismo estima que en 2018 se reducirán un 2% hasta los 13,77 millones el número de contribuyentes a los que el resultado les saldrá a devolver. De hecho, el importe a reintegrar se reduce un 5,3% hasta los 9.468 millones. Por contra, las declaraciones positivas para Hacienda se elevarán un 8% hasta las 5,2 millones y el resultado a pagar se elevará un 4,9% hasta los 9.621 millones.

De la Rosa ha justificado estas menores devoluciones a los contribuyentes por un comportamiento «más atenuado en las retenciones que en la cuota líquida». Es decir, un menor peso de las deducciones por crecer menos que el número de declarantes. En cuanto al incremento de las declaraciones positivas se debe al aumento de las ganancias patrimoniales y de las actividades económicas que no están sujetas a retención o con un pago fraccionado y que por tanto deben ajustarse al presentar la declaración. Precisamente, este descenso unido al aumento de las declaraciones a ingresar a la Agencia Tributaria hace que el resultado neto sea favorable al fisco en 153 millones de euros.

De momento, hasta las 13.30 horas ya se habían solicitado 1,4 millones de números de referencia (a través de la casilla 450 de la declaración anterior), lo que supone más del doble del año pasado. Asimismo, se habían presentado 276.000 declaraciones, un 4% más que el ejercicio anterior. En cuanto a una de las novedades de este año, la aplicación móvil, ya han producido 690.000 descargas y hasta 465.000 contribuyentes han presentado la declaración en un solo clic a través de esta herramienta.

Calendario de la campaña de la Renta 2017 4 de abril. Inicio de la campaña: presentación por Renta Web y comienzo del plan 'Le llamamos'. 8 de mayo. Solicitud de cita previa para la atención presencial. 10 de mayo. Inicio de la atención presencial en las oficinas. 27 de junio. Fecha límite para domiciliaciones de Renta a ingresar. 29 de junio. Fin de solicitud de la cita previa. 2 de julio. Fin de la campaña de la Renta.

El organismo que dirige Santiago Menéndez estima que podrán beneficiarse de este nuevo instrumento hasta 4,8 millones de usuarios, que son aquellos que confirman el borrador de declaración sin ningún cambio. Y es que esa aplicación solo es válida si no hay que modificar datos fiscales. En caso contrario, será necesario hacer los cambios en la herramienta Renta Web disponible en la página de la Agencia Tributaria. Una vez realizados se podrá presentar a través de la aplicación. Ante las dudas que han expresado colectivos como el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) sobre la aplicación, De la Rosa ha insistido en la necesidad de que los contribuyentes «revisen» todos los datos fiscales ante de confirmar la declaración.

Alquileres turísticos

Asimismo, la Agencia Tributaria realizará alrededor de 136.000 avisos a contribuyentes que ha detectado con pisos en alquiler ofertados en internet. En este comunicado les recordará la obligación de declarar las rentas obtenidas por estos arrendamientos. Además, los bonos de fidelización ofrecidos por el Santander a los accionistas del Popular deberán declararlo, aunque tendrá un efecto neutro siempre y cuando no se haya producido una ganancia patrimonial al venderlo.

Entre otras novedades normativas se encuentran que los gastos de formación no tengan consideración de renta en especie del trabajador cuando estén relacionados con sus actividades laborales aunque no sean impartidos por el empleador. Asimismo, el mínimo por descendiente se pueda aplicar a quienes tengan atribuida la guardia y custodia por resolución judicial, aunque no tengan parentesco familiar.