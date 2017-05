Los ingresos autonómicos de 2017 son «realistas» por primera vez en diez años

La previsión de ingresos de las comunidades autónomas este año "parece realista" por primera vez en una década. Un cambio que pone fin a una tendencia en la que los gobiernos regionales plasmaban sobre el papel el cumplimiento de los objetivos de déficit a partir de inflar la captación de recursos. Sin embargo, en las cuentas presentadas en 2017 "no existe sobrevaloración en estas partidas en el conjunto de las comunidades". Esa es la principal conclusión del informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas realizado por Fedea.

En concreto, las comunidades autónomas prevén obtener 6.600 millones de ingresos más este año. El grueso de ese incremento (5.387 millones) procederá de las mayores entregas a cuenta -transferencias del Estado a las comunidades- por el sistema de financiación. De hecho, así se recoge en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que se tramitan en el Congreso.

Los 1.305 millones de euros restantes se corresponden con el aumento previsto en los presupuestos autonómicos y que implica una moderación respecto a las cifra de 2016 (3.772 millones) o a la años anteriores donde alcanzaba los 6.000 millones. Por tanto, desde Fedea consideran que la estimación de 2017 "puede considerarse realista".

En concreto, esos mayores ingresos se basan en mayores recursos procedentes de Enajenación de Inversiones Reales (con un incremento de 360 millones de euros), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) (970 millones) y Resto de Transferencias de Capital (2.307 millones adicionales).

Presupuestos

"Si existe una gestión rigurosa del presupuesto las regiones no sobrepasarán el objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,6% del PIB", sostiene el documento. Sin embargo, los autores del estudio, Manuel Díaz y Carmen Marín, advierten de que si las cuentas no se aprueban esos recursos no llegarán este ejercicio. Algo que impediría a las comunidades cumplir con el objetivo de déficit del 0,6% y que, según el informe, acabaría "muy por encima del 1%".

Un escenario que también ha sido señalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que el Gobierno ha utilizado para tratar de sumar al PSOE -que preside varias comunidades- a los Presupuestos. En cualquier caso, Fedea también recuerda que si finalmente las cuentas de 2017 no se aprueban y las comunidades reciben unas entregas a cuenta prorrogadas, no perderán esos 5.300 millones. Pero deberán esperar a la liquidación del sistema, que se produce dos años después, es decir, en 2019.