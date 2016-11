Montoro no subirá el IVA pero endurecerá el control de sus liquidaciones

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha avanzado hoy que el Gobierno planea reforzar el control de las liquidaciones del IVA y poner en marcha medidas para reducir los pagos en efectivo.

En respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, Montoro ha explicado que estos planteamientos se enmarcan en un paquete de medidas, promovidas por la Agencia Tributaria, que el Gobierno está preparando para la lucha contra el fraude y que "pueden reportar importantes ingresos" a partir de 2017.

Entre estas medidas, figuran algunas "relativas al control de las liquidaciones del IVA", lo que no implicará la subida del impuesto, ha insistido Montoro, al tiempo que se abogará por "reducir los pagos en efectivo", una cuestión que no ha detallado. También se revisarán los aplazamientos en los pagos a la Agencia Tributaria porque, ha explicado el ministro, "no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos" y quede un volumen de deuda pendiente "de decenas de miles de millones de euros". De hecho, este "plan de lucha contra el fraude y mejora de control tributario" empezará a concretarse la próxima semana, ha añadido Montoro, cuando el Gobierno tiene que exponer las medidas para el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Montoro ha defendido estas medidas como una vía de mirar al futuro y dejar "de dar vueltas" a un pasado representado por la amnistía fiscal de 2012, que era la cuestión que se planteaba en la interpelación.

Amnistía fiscal

El diputado De la Torre ha insistido en su intervención en que los "defraudadores" que se acogieron a la amnistía no pagaron el 10% de los bienes aflorados que exigía la ley, y que el plazo para que la Agencia Tributaria revise y reclame estas declaraciones vence el 30 de noviembre a menos que se envíe una notificación. A este respecto, Montoro ha insistido en que el proceso "no prescribe" y que la Agencia Tributaria podrá seguir investigando, como muestra la carta informativa remitida a todos los que se acogieron a esta regularización extraordinaria. Asimismo, ha valorado que la regularización permitió aflorar una gran cantidad de patrimonio en el exterior y que la lucha contra el fraude "ha recaudado como nunca" en los últimos años.

De la Torre ha tachado de "injusta" y de "error" la amnistía, al tiempo que ha subrayado que aunque la posibilidad de investigar "siempre está ahí, los efectos de esa investigación no son los mismos" una vez que finalice el plazo de liquidación efectiva el próximo 30 de noviembre.