Fernando Ibáñez, empresario: «La responsabilidad social no es marketing, es un tema muy técnico y se puede medir» Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat. / Damián Torres El Presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S) señala que las compañías sin interés por el entorno y la sociedad acaban perdiendo ventas al ser castigadas por el mercado ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 15 noviembre 2017, 23:50

Casos como el fraude de Volkswagen -cuyas ventas llegtaron a caer un 18,5% en EE UU- han puesto sobre la mesa la necesidad de que las compañías vayan más allá del marketing y se tomen en serio el impacto que generan en distintos ámbitos sociales. Fernando Ibáñez, uno de los dos fundadores de Ética Eafi, ha capitalizado esa necesidad en el territorio valenciano creando el pasado mes de mayo el Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S) de la Comunitat. Esta organización ya cuenta con 19 socios, entre los que se encuentran el Grupo Alimentario Citrus, Bertolín, el Palau de les Arts Reina Sofía, RNB Cosméticos, BP Oil, Caixa Popular, Grupo IVI, Obinesa, entre otras firmas. Según Ibáñez, las compañías con esa responsabilidad social son más rentables y sostenibles a largo plazo.

-¿Cómo y por qué surgió el Club de Empresas Responsables?

-Es una iniciativa que surgió aproximadamente hace un año y medio desde nuestra empresa, Etica Eafi, por una razón muy simple: nos dimos cuenta de que la responsabilidad social, ambiental y el buen gobierno son totalmente necesario para las compañías del siglo XXI. El mercado no les pregunta cuánto ganan sino cómo hacen las cosas. Las empresas que no sean capaces de ello, están expuestas a sufrir crisis de reputación, algo que provoca el rechazo de sus clientes y, por tanto, afecta también a sus ventas.

-¿Cuando habla de reputación se está refiriendo a que la empresa haga buen marketing?

-Esto no es marketing. La responsabilidad social es un tema muy técnico; se mide. Hay una memoria de sostenibilidad donde las empresas cuentan cómo es el clima laboral, cuál es la composición del Consejo de Administración, cómo tratan los temas de igualdad, la respuesta ante cambio climático, etcétera. Hay certificaciones y auditorías que te dan una calificación. El marketing hoy no tiene ningún sentido. Además, una empresa que presuma de algo que no sea cierto, con la transparencia que hay hoy en día, es imposible que convenza a nadie porque al final se le desmonta la parafernalia. Un ejemplo es el fraude de Volkswagen.

-¿Hay mayor sensibilidad social por parte de los empresarios valencianos?

-Por supuesto que existe sensibilidad, pero no había un lugar de encuentro donde se tratara la responsabilidad social como un tema estratégico. En otras comunidades ya existía una organización de este tipo. Lo que es muy característico de la Comunitat es que cada compañía lo estaba haciendo a su manera, sin ningún tipo de manual ni guía.

Las claves Buen gobierno. «El mercado no pregunta a las empresas cuánto dinero gana sino cómo hacen las cosas» Equipo humano. «Los trabajadores más felices son más productivos y están más implicados» Gestión de la responsabilidad. «Debe haber compromiso total por parte de directivos e incluso de los propietarios» Atajos que no funcionan. «El problema es que los empresarios a veces son cortoplacistas y quieren un lavado de imagen rápido»

-¿En qué consisten esas acciones conjuntas sociales y ambientales?

- El club tiene previstas varias, pero como nacimos en mayo estamos diseñándolas aún y preferimos hacer algo con la mayoría de los socios antes que de manera precipitada. En 2018 el club hará algún tipo de iniciativa de calado. Por otro lado, me gustaría añadir que no estamos en contra de la acción social, pero los objetivos consisten en que esas políticas estén integradas en el cuadro de administración.

-¿Cómo es posible que la responsabilidad social ayude a controlar riesgos externos?

-La responsabilidad social es un sistema comprendido por una parte medioambiental, social y el buen gobierno. En el factor social se aborda el trato a los equipos humanos, lo que tiene impacto directo en la cuenta de resultados. Evidentemente, los trabajadores más felices tienen menos absentismo, más productividad, reaccionan mejor a las crisis y están más implicados en la empresa. En definitiva, asumir estas tres patas te permite controlar riesgos medioambientales, dentro del equipo humano y los relacionados con la responsabilidad dentro del Consejo de Administración.

-¿Tienen alguna estimación del impacto económico que supone?

-Hay diferentes certificaciones y modos de medirlo. Queremos que exista un estándar para evaluar ese impacto, pero se puede asegurar que hay empresas que lo contabilizan euro a euro. Por ejemplo, Baleària lo tiene totalmente integrado en su cuenta de resultados y afirma que es una inversión con total retorno.

-¿Cuánto le puede costar a una compañía adoptar ese modelo de gestión responsable?

-Es un proceso que dura entre 12 y 18 meses. Lo que está claro es que debe haber conocimiento por parte del Consejo de Administración. No es algo que se pueda liderar desde un área de recursos humanos o del área de comunicación, debe haber una implicación total por parte de directivos e incluso propietarios de la compañía.

-¿Este código de buenas prácticas recoge aspectos laborales?

-Absolutamente, la responsabilidad social está por encima de la ley. Es algo voluntario y trata de mejorar la situación que por ley tienen que tener sus empleados. Además, no solo se mira por el equipo humano, también por los accionistas, proveedores, clientes, la sociedad en su conjunto. Esto es algo que se puede medir pero a largo plazo, el problema es que los empresarios muchas veces somos cortoplacistas. Incluso, ocurre que la empresa quiere un lavado de imagen rápido, pero eso no funciona.