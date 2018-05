Feria Valencia mejora el resultado del negocio mientras se prepara para buscar socios El presidente del Comité Ejecutivo de Feria Valencia, José Vicente González, con el alcalde y presidente del Patronato, Joan Ribó. / lp Logró un beneficio operativo de 940.000 euros aunque cerró el año con 2,9 millones en pérdidas por las reservas para la anulación del ERE INÉS HERRERO VALENCIA. Viernes, 25 mayo 2018, 00:29

Feria Valencia encara el último año de la legislatura con buenas perspectivas de negocio tras dos ejercicios seguidos con resultados operativos positivos. Las cuentas del año pasado, pese a cerrar en números rojos por los cerca de tres millones de euros reservados para asumir las consecuencias de la anulación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2011, reflejan un crecimiento de la actividad que ayuda a asumir que las próximas elecciones llegarán antes que la refundación de la institución ferial.

En un ejercicio sin las grandes citas bienales como Fimma-Maderalia que se celebran los años pares, los ingresos de explotación fueron de veinte millones de euros, casi un millón más que los gastos, con un beneficio operativo de 940.000 euros que deja fuera los 624.000 euros cobrados por el congreso del PP. Descontadas las amortizaciones y gastos financieros, la actividad ferial arrojaría un resultado de 32.240 euros que se tiñe de rojo por los 2,9 millones provisionados por el ERE anulado, según las cuentas que el Patronato aprobó ayer por unanimidad.

Un año antes el resultado operativo (Ebitda) rondó los 800.000 euros, frente a las pérdidas de 400.000 euros que reflejaba ese valor en 2015, último ejercicio comparable en atención a la falta de ferias bienales. Y, de ahí, que tanto José Vicente González, presidente del Comité Ejecutivo, como el alcalde y presidente del Patronato, Joan Ribó, celebraran ayer la buena marcha del negocio, al margen de acontecimientos extraordinarios y de la millonaria deuda de las obras de ampliación que pasará a manos de la Generalitat.

La Generalitat empieza a asumir la deuda mientras Patronato y Ayuntamiento estudian los próximos pasos

Ese será el dato que mirarán con lupa los posibles socios de los que se espera que aporten negocio y aceleren el crecimiento de Feria Valencia, una vez liberada de la deuda que se ha empezado a asumir desde la Conselleria de Hacienda, según constató González, recién autorizado a firmar los permisos pertinentes.

Aunque el calendario inicial de la refundación preveía que la 'nueva' Feria empezase a andar en 2017, todavía no se ha concretado el modelo de la futura gestora, motivo de discordia entre Compromís y PSPV.

No obstante, el decreto ley sobre la asunción de deuda deja claro que saldrá del perímetro fiscal de la Generalitat, lo que inclina la balanza hacia la tesis más extendida en el empresariado de que, con el rumbo enderezado y sin deuda, lo mejor sería incorporar a socios privados pero mantener el control público.

Ese modelo entronca con el defendido desde la Conselleria de Economía (Compromís), que ve con buenos ojos la fórmula de la feria de Milán de que la mayoría privada pase por incluir a organizaciones empresariales, con una cuarta parte en Bolsa. Y cumpliría el requisito de Hacienda (PSPV) de evitar el riesgo de asumir nuevas deudas a través de una gestora de mayoría pública.

De momento, ayer se presentó a los miembros del Patronato la propuesta de modificación estatutaria necesaria para disolver ese órgano y que el comité ejerza como gestora ferial hasta su refundación.

Ese cambio, básicamente para introducir el supuesto de disolución por transformación y no por liquidación con una subasta de bienes, se prevé que salga adelante en un mes aproximadamente, mientras el Ayuntamiento estudia los pasos pertinentes para rescatar la concesión vigente sobre el recinto y adjudicar una nueva a la Generalitat.

Cuando se complete la asunción de la deuda, que al parecer se está demorando entre otras cosas porque requiere localizar a todos los bonistas y que validen la solución planteada, podrá abordarse el diálogo competitivo con los operadores interesados en sumarse al proyecto.

El «empujón» necesario

Según González, la clave será qué garantías ofrecen de aportar negocio y darle a Feria Valencia el «empujón» que necesita para crecer más rápido, y no si se decide sacar una participación a Bolsa o no. «Si tenemos 100.000 socios a diez euros cada uno en Bolsa eso no aporta negocio, que es lo fundamental», dijo, antes de recalcar que «la fórmula está abierta y sirve cualquiera que no entre en el perímetro fiscal de la Generalitat y sea con un socio tecnológico, no financiero, que aporte negocio».