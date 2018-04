Los fabricantes de plaguicidas rechazan que perjudiquen a las abejas Un apicultor con traje protector se dispone a sacar la miel de sus colmenas en un campo de Sagunto. / lp La decisión europea satisface a las ONG que han batallado para alcanzarla y anuncian ahora que proseguirán su lucha contra los demás pesticidas La UE aprueba, con el voto de España, prohibir el uso de tres insecticidas 'neonicotinoides' salvo dentro de invernaderos VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 30 abril 2018, 00:27

Los fabricantes de productos plaguicidas han rechazado que los productos que ha prohibido la Unión Europea sean realmente perjudiciales para las abejas y otros insectos polinizadores, como se ha justificado oficialmente para alcanzar tal prohibición.

La decisión, adoptada por una mayoría de los países miembros de la UE, con el voto favorable de España, afecta a tres insecticidas 'neoicotinoides': 'imidacloprid', 'clotiadinida' y 'tiametoxam'. Su uso queda prohibido al aire libre, sólo estará permitido dentro de invernaderos permanentes. No obstante ya estaba restringida su utilización desde hace tiempo, y está pendiente la resolución de un proceso en el Tribunal Superior de Justicia Europeo de Estrasburgo, cuya sentencia se dará a conocer el próximo 17 de mayo.

Aepla, que es la asociación que agrupa a las principales compañías fabricantes de plaguicidas agrícolas en España, ha advertido de la posibilidad de que una eventual sentencia favorable a sus postulados, y que por tanto rechazara la anterior restricción del uso de estos plaguicidas, entraría en contradicción con lo decidido ahora por la UE al elevar el rango de prohibición de los mismos.

La industria química advierte de que muchos cultivos se quedan sin alternativas antiplagas

En cualquier caso es de imaginar que la decisión política europea no se haría atrás después de haber dado este importante paso, cuando éste es el resultado de un largo proceso iniciado por las organizaciones ecologistas con intensas e inteligentes campañas, concienciando a la ciudadanía en contra de los insecticidas y anteponiendo como bandera la supuesta desaparición de las poblaciones de abejas.

Aepla ha destacado que se trata de una «amenaza cumplida, desproporcionada y muy desafortunada» y argumenta que la misma «se basa en un informe negativo de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea)», pero «no se han tenido en cuenta otros recientes informes» realizados por otros organismos.

En particular rebate la pretensión de que tales compuestos perjudiquen directamente a las abejas, señalando que, por el contrario, «la propia tecnología ahora rechazada aporta un beneficio excepcional a la agricultura, protegiendo a los cultivos con un mínimo impacto ambiental por su eficacia a bajas dosis y el tiempo de protección que proporcionan».

Aepla considera que la decisión de la UE es «arbitraria y desproporcionada, por el tremendo daño que puede significar para la agricultura europea». Recuerda que muchos cultivos se quedarán ahora sin alternativas viables frente a determinadas plagas, lo que será consecuencia «desafortunada» de no haber considerado «estudios independientes llevados a cabo en los diferentes estados miembros, entre ellos España, demostrando que el uso correcto de estos productos no perjudica la salud de las abejas».

La multinacional alemana Bayer, de habitual cauta en este tipo de cuestiones, también ha salido a la palestra para criticar la decisión de prohibir los 'neonicotinoides'. Asegura que tales restricciones «no están justificadas», coincide con Aepla (de la que forma parte) en que estos plaguicidas no son lesivos para las abejas y otros polinizadores y por contra recuerda que «hay otras formas de apoyar la salud de los polinizadores, como aumentar sus opciones de alimentación, mejorar los hábitats naturales y realizar un control más eficiente del ácaro de la varroa».

Este es un punto muy importante, puesto que la varroa se ha hecho resistente a los plaguicidas contra este ácaro que los apicultores aplican directamente dentro de las colmenas, por lo que hay en marcha investigaciones (con la participación de la Universidad de Valencia) en busca de nuevas formulaciones que puedan eliminar esta plaga que parasita las abejas y merma sus poblaciones y su capacidad productiva.

Sin embargo estas cuestiones (ni la de los ataques del hongo Nosema) no se divulgan suficientemente, por el contrario son silenciadas por parte de los grupos ecologistas que han batallado contra los insecticidas ahora prohibidos, por lo que han acogido tal decisión con euforia, naturalmente. Han logrado convencer a gran parte de la opinión pública y a los gobiernos con sus postulados y han triunfado. Lo de menos ahora es qué hay de cierto en todo ello. Resulta más reconfortante para la opinión pública en general suponer que se está haciendo algo para que no desaparezcan las abejas, que es la posverdad implantada. Si tal cosa es o no cierta, da igual. Se supone que sí. No hace falta ni preguntarse cómo es compatible tal supuesto con el hecho de que aumente la producción de miel y que haya lista de espera para poder adquirir colmenas nuevas, porque los fabricantes no dan abasto.

Ahora, en cambio, los grupos ecologistas, exultantes con su victoria, anuncian que van a proseguir sus campañas para que se prohiban todos los plaguicidas.