Un exdirectivo de Unión Naval, condenado a dos años por falsificar facturas La Audiencia absuelve a otros dos responsables del astillero de los delitos de fraude de subvenciones o estafa A. RALLO Sábado, 2 diciembre 2017, 00:54

valencia. La Audiencia de Valencia ha condenado a un exdirectivo de Unión Naval de Valencia, Francisco Tirado, a dos años de prisión por falsificar facturas para poder cobrar subvenciones por cursos de formación. No entrará en prisión.

La Sala, no obstante, le absuelve de los delitos de fraude de subvenciones y de la calificación alternativa de estafa. Los otros dos directivos del astillero que se sentaban en el banquillo han sido exculpados de todos los cargos. La fiscalía reclamaba siete años de cárcel para todos los procesados por una trama delictiva para captar subvenciones. La Abogacía del Estado también ejercía la acusación en este asunto.

Los hechos se remontan a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. La mercantil, hoy desaparecida, obtuvo numerosas subvenciones tanto de la Unión Europea como del Gobierno central para la impartición de esta formación, según recoge el fallo. El ahora condenado modificó las facturas de un proveedor del astillero para cambiar el concepto -introducir los cursos- y poder recibir las ayudas. El tribunal considera que otro de los directivos no tuvo ninguna participación en los hechos, mientras que muestra sus dudas respecto a la tercera de las acusadas.

Los magistrados entienden que no se produjo el delito de fraude de subvenciones fundamentalmente porque no se superó la cifra de 120.000 euros al año en dos ejercicios. Mientras, en 2010 aseguran que no se puede separar qué cursos se dieron realmente y, por tanto, qué cantidad habría que contabilizar. La Sala remite a las acusaciones a reclamar la cantidad por la vía administrativa.

Tampoco aprecia la sección Quinta que se cometiera una estafa porque las subvenciones se piden después de que se den los cursos. Además, concluyen que no existe una «falta absoluta de la actividad subvencionada». Es decir, los cursos, con graves deficiencias, sí llegaron a impartirse.