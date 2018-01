Un cuento sobre la diversidad para combatir el bullying

Flop es un ser de color verde que no tiene género. Porta antenas y en apariencia es un marciano que se identifica con los sentimientos de muchos niños y niñas que piensan diferente. Tanto ellos como ellas pueden ser Flop, incluidos aquellos que no se sienten ni una cosa ni la otra. Su relato da vida a una serie de personajes animados, desde una elefanta a un cocodrilo, unas murciélagas o una rata, a través de los cuales se habla de nuevas masculinidades, diversidad familiar, el pensamiento único y el rechazo a la diferencia. Y como todo relato para «niños, niñas y niñes» tiene moraleja: «Ser diferente no es malo; es emocionante y te hace crecer».

La responsable del área de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputació de València, Isabel García; junto con la coordinadora general de Lambda, Fani Boronat; ha presentado el cuento 'El viaje de Flop', un relato que trata la diversidad en la infancia para abordar los casos de acoso escolar en edades tempranas; una herramienta didáctica que se distribuirá en ayuntamientos, colegios y bibliotecas y que busca prevenir el bullying desde edades tempranas, en el ámbito de Infantil y Primaria.

El primer libro editado por Lambda, financiado por la Diputació en esta edición inicial, es bilingüe y nace de una representación de figuras de goma EVA sobre cartulina. A partir de aquí se inició un viaje «en el que no han dejado de subirse nuevos voluntarios que han ido aportando sus ideas para dar vida a Flop y su universo», explica la coordinadora general de Lambda. Por su parte, Isabel García pone a disposición de Lambda la imprenta provincial para próximas ediciones del cuento y reafirma la implicación del área de Igualdad con este tipo de proyectos.

El proyecto de Flop es mucho más que un cuento. Incluye una unidad didáctica para los profesores de aquellos centros educativos que decidan utilizar esta herramienta divulgativa en las aulas.