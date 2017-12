Videojuegos PlayStation 4 made in Valencia La presentación de los proyectos, desarrollados por jóvenes emprendedores, ha tenido lugar en el Edificio Lanzadera de la Marina EFE Jueves, 14 diciembre 2017, 19:06

Games Camp Valencia, el área de desarrollo de videojuegos de Sony para jóvenes emprendedores, con el apoyo de la aceleradora de empresas Lanzadera han presentado hoy dos nuevos juegos creados por jóvenes para PlayStation 4: 'Timothy vs the Aliens' y 'HIVE: Altenum Wars'.

La presentación ha tenido lugar hoy en el Edificio Lanzadera de la Marina de Valencia, y han acudido los jóvenes creadores junto con los responsables de las empresas que han apoyado el desarrollo de los videojuegos, que estarán disponibles a partir de hoy en la plataforma digital de PlayStation y, en pocos días, se empezarán a comercializar en tiendas, coincidiendo con la campaña de navidad.

Games Camp Valencia es una de las sedes de Sony en el programa PlayStation Talent, que ayuda a jóvenes desarrolladores de videojuegos a sacar adelante proyectos propios.

Según ha indicado Roberto Yeste, responsable de Desarrollo Local en Sony Entertainment Iberia, se trata de «un programa único a nivel mundial que potencia el desarrollo de contenidos y talento desde los colegios hasta los estudios consolidados».

En este programa han participado los miembros de la empresa Wild Sphere, compuesta por dos jóvenes que, durante diez meses, han desarrollado el juego 'Timothy vs the Aliens' en las instalaciones de Lanzadera, la aceleradora de empresas de capital privado que da soporte a iniciativas empresariales emprendedoras.

'Thimoty vs The Aliens' es un juego con una estética basada en los Estados Unidos de los años veinte, protagonizado por el gángster Thimoty, "un antihéroe", que lucha contra una raza alienígena para proteger su negocio, ha explicado Miguel Díaz, director general (CEO) de Wild Sphere, que cataloga su juego como "diferente" porque la acción humana sucede en blanco y negro mientras que los alienígenas atacan a pleno color.

El juego parte de una idea que surge en 2016, pero no es hasta febrero de 2017 cuando se empieza a desarrollar en Lanzadera y, después de diez meses de «trabajo sin descanso», Thimoty vs the aliens consigue salir a la luz en un tiempo récord.

«El poder desarrollar unos títulos entre diez y quince meses es una barbaridad que no tiene precedentes en ninguna parte del mundo», ha destacado el responsable de Sony, Roberto Yeste.

Miguel Díaz, por su parte, ha agradecido el apoyo de Sony («hacía falta que una empresa así empezase a mover el sector de forma fuerte en España»), de Lanzadera (por sus «perfectas instalaciones») y de la empresa valenciana PrimeFrame, que ha participado en el diseño de los personajes de Timothy y de HYVE.

El otro juego, que también se ha presentado hoy en primicia mundial, Hyve Altenum Wars, es un proyecto de Catness Game Studios, también compuesto por un equipo de dos personas, aunque han trabajado hasta cuatro en su desarrollo.

El juego se desarrolla sobre arenas de combate situadas en el planeta HYVE, con una ambientación futurista y un estilo frenético pensado para jugar online y multijugador en red.

La idea original de Hyve estaba pensada para jugar en ordenador y, al recibir la noticia de que podían desarrollar para Playstation, tuvieron que rehacer el modo de juego y los personajes, formados por robots y alienígenas, de la mano de PrimeFrame, que se encargó, sobretodo, de la parte más artística.

David Rodríguez, CEO de Catness Game Studio, ha recalcado el soporte de PlayStation, ha destacado la labor del gigante Sony en la industria del videojuego español («se está notando el trabajo que han hecho en el sector»), y ha agradecido la disposición de Lanzadera, que les ha permitido «sentirse como en casa».