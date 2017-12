El viaje a Alemania que terminó en el negocio de la cerveza Tyris Dani Vara y Gonzalo Abia, fundadores de cerveza Tyris. / LP La compañía cuenta con ocho años de vida, pero registrando crecimientos anuales de facturación del 20% y exportando a EE UU, Europa y China Á. M. Valencia Domingo, 10 diciembre 2017, 21:10

Todo empezó viajando. Dani Vara y Gonzalo Abia eran universitarios cuando, en un viaje por Alemania, conocieron la tradición germana de producir cerveza artesanal. Acostumbrados a una España en la que la oferta de cervezas es mucho menor que en otros países del norte del Rin y la elaboración estaba limitado a una serie de productores industriales, el plantear montar su propia fábrica podría parecer una ocurrencia.

Sin embargo, los resultados les empezaron a dar pronto la razón. Habían aprendido el proceso de fabricación tradicional y, lo que inicialmente parecía sacar provecho a una moda pasajera, les ha llevado a ser la compañía líder en su sector en la Comunitat Valenciana, y situarse en el Top 5 nacional, alcanzando una facturación consolidada de 1,2 millones de euros en 2017 gracias a sus más de 350 puntos de venta en hostelería y restauración. Esto no les ha desincentivado a disputar los lineales y, finalmente, lograr una fuerte presencia en grandes cadenas de distribución nacionales y extranjeras, como El Corte Inglés, Consum, Carrefour y hasta la alemana Lidl, entre otros.

Además, lejos de pensar en pequeño, su vocación fue desde un principio la de exportar y hoy han conseguido estar presentes en mercados como los de EE UU, Holanda, Reino Unido, Italia, o China. Así, la situación les ha llevado a tener que tomar medidas para producir aún más a lo grande.

Así, la empresa prevé poner los mimbres para aumentar su capacidad de producción tras invertir 1,5 millones de euros en una nueva factoría situada en el polígono de Fuente del Jarro (Paterna), a la que la empresa traslada la producción en diciembre. De este modo, la firma tendrá una capacidad de producción inicial de un millón de litros en las nuevas instalaciones, frente a los 300.000 actuales de su fábrica de Ribarroja del Turia.

Sin embargo, no piensan quedarse ahí. Concretamente, los planes de la empresa incluyen elevar la capacidad de fabricación hasta los cuatro millones de litros en los próximos ejercicios. «Esta inversión nos permite alcanzar nuestro sueño de convertirnos en una de las marcas de referencia de la cerveza artesana en nacional y líder indiscutible en Valencia», aseguran Dani Vara y Gonzalo Abia, fundadores de Cerveza Tyris.

En todo caso, este viaje tuvo entre la creación y el momento actual un episodio clave, que se produjo en 2014. Es entonces cuando el Grupo Zriser entra como principal accionista. Actualmente, la firma de inversión de los hermanos Ana y Pablo Serratosa cuentan con un 55% de la propiedad.

Su presidente, Pablo Serratosa, toma cartas en el asunto y, más allá de poner sólo el dinero, también habla de futuro. «Nuestras previsiones contemplan que Tyris alcance ventas de tres millones de litros en un plazo de tres años, superando los fuertes crecimientos del mercado y consolidando su posición en el sector».

Según Dani Vara y Marvin Lindner, director de producción y maestro cervecero de la empresa, «las nuevas instalaciones incluyen medios productivos de última tecnología que permiten asegurar la calidad del producto sin perder el carácter artesanal de la cerveza y abastecer el rápido crecimiento de las ventas». La fábrica también contará con un 'Tap Room' o zona de catas, donde los visitantes podrán degustar los diferentes productos de la marca.

En todo caso su ambición, como la del resto de productores de este tipo de género no es competir con las grandes fabricante mundiales, sino satisfacer un demanda específica de un perfil de consumidor que, sin ser considerado premium, sí demanda algo diferente a la oferta convencional de bienes de consumo o alimentación.

Nacida bajo la denominación mercantil de In Extremis S.L., su constitución oficial se hizo en Valencia el 4 de agosto de 2009 para la fabricación, comercialización, distribución y venta de cualquier tipo de bebidas, sean alcohólicas o no, y con la puerta abierta para llevar también la explotación de todo tipo de negocios de hostelería, bar, cafetería y entretenimiento u ocio. De hecho, los socios cuentan con dos establecimientos en Valencia, 'La fábrica' y 'Tyris on tap'.