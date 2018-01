Ryanair cobrará por llevar la maleta en la cabina La compañía irlandesa no permitirá el embarque con dos bultos sin facturar a aquellos pasajeros que no hayan reservado la opción de 'embarque prioritario' LAS PROVINCIAS Martes, 9 enero 2018, 17:04

Ryanair vuelve a cambiar sus normas. A partir del 15 de enero, la compañía irlandesa de bajo coste no permitirá subir al avión con una maleta de cabina, cuyas dimensiones no superen los 55cm × 40cm × 20cm y los 10 kg, si no se ha contratado la opción de 'embarque prioritario' que tiene un coste de 5 euros por trayecto.

Así, los pasajeros sin embarque prioritario -o un billete Plus o Flexi Plus-, podrán embarcar con dos piezas de equipaje, pero la maleta de 10 kg se etiquetará en la puerta de embarque y viajará en la bodega sin ningún coste adicional. De igual forma, los pasajeros podrán entrar en cabina con la bolsa de menor tamaño. En el caso de que un pasajero se niegue a que su equipaje viaje en bodega, se le negará el embarque.

Ryanair ha introducido esta nueva política de equipaje "debido a las limitaciones de espacio en la cabina", donde solo hay espacio para 90 artículos de equipaje de mano grandes. Desde la compañía informan que las bolsas del duty free podrán viajar en cabina junto con al equipaje de mano. Para animar a facturar las maletas, la compañía ha aumentado del peso del equipaje facturado de 15 kg a 20 kg y ha bajado el precio de esta facturación de 35 libras a 25 libras (39 euros a 29 euros).